Nach Asyl-Hinweis Ton zwischen Berlin und Ankara verschärft sich

Die Spannungen zwischen Berlin und Ankara wachsen angesichts der Verhaftungen von Journalisten und Oppositionsabgeordneten in der Türkei. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "alarmierenden Signalen".

Zu Äußerungen des Staatsministers aus dem Auswärtigen Amt, Michael Roth, der auch das politische Asyl für Verfolgte ins Gespräch gebracht hatte, sagte sie in Berlin: "Wir arbeiten politisch erst einmal darauf hin, dass in der Türkei eine Situation entsteht, die es nicht notwendig macht, dass Menschen um Asyl nachsuchen müssen." Wenn Asylgründe vorlägen, werde darüber in rechtsstaatlichen Verfahren entschieden.

Das Auswärtige Amt hatte zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asyl beantragen könnten. "Alle kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bundesregierung ihnen solidarisch beisteht", sagte Staatsminister Michael Roth (SPD) in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt". Auf die Frage, ob Deutschland auch bereit sei, verfolgte Politiker, Journalisten und Künstler aus der Türkei aufzunehmen, hatte Roth hinzugefügt: "Darüber entscheiden bei uns die zuständigen Behörden. Aber: Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen politisch Verfolgten im Grundsatz offen. Sie können in Deutschland Asyl beantragen. Das gilt dezidiert nicht nur für Journalisten. Dafür gibt es unser Recht auf Asyl."

Ausdrückliche Unterstützung erhielt Roth vom Vorsitzenden des Menschenrechts-Ausschusses im Bundestag, Michael Brand. Der CDU-Politiker sagte SPIEGEL ONLINE am Dienstag: "Selbstverständlich muss politisch Verfolgten Asyl gewährt werden, dieses Grundrecht ist aus gutem Grund in unserem Grundgesetz verankert. Es wäre nicht zu verantworten, mutige Menschen wie Can Dündar an die Guillotine Erdogans zu liefern". Dündar ist der frühere und zeitweilig in der Türkei inhaftierte Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", derzeit hält er sich in Deutschland auf. Zuletzt waren sein Nachfolger im Amt und weitere Journalisten des Blattes festgenommen worden. In der Türkei wird derzeit diskutiert, ob die nach der Jahrtausendwende abgeschaffte Todesstrafe wieder eingeführt wird.

Brand forderte weitere Maßnahmen. Für die zahlreich Verfolgten in der Türkei wäre es jetzt noch wichtiger, dass sich die Schlinge um ihren Hals nicht weiter zu ziehe. "Die Diplomaten im Auswärtigen Amt sollten vor allem alle Kräfte einsetzen für ein gemeinsames und glaubwürdiges Vorgehen der gesamten EU gegenüber dem explosiven Kurs Erdogans", sagte er. Die Zündschnur werde immer kürzer, der politische Dialog bleibe wichtig, aber die EU und Deutschland müssten sich auch darauf vorbereiten, dass sich die Lage in der Türkei noch weiter verschlechtere, so der CDU-Politiker.

Steinmeier weist türkische Vorwürfe zurück

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf der Bundesrepublik in Ankara "Türkeifeindlichkeit" vor. Er kritisierte zugleich, Deutschland sei das Land, das "Terroristen" aus der Türkei am stärksten unterstütze. Cavusoglu erwähnte dabei Anhänger des im US-Exil lebenden türkischen Predigers Fethullah Gülen und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. "Dass alle Terroristen Deutschland bevorzugen, ist kein Zufall", behauptete er.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wies die erneuten Vorwürfe der Terrorunterstützung aus der Türkei zurück. "Ich glaube, auch in Ankara weiß man, dass das Gegenteil richtig ist", sagte er in Berlin. "Die PKK und andere extremistische Parteien aus der Türkei sind bei uns als terroristische Vereinigungen verboten." Die Wiederholung mache den Vorwurf nicht richtig.

Die PKK steht in der Türkei, der EU und den USA auf der Liste der Terrororganisationen. Der Linken-Abgeordnete Jan van Aken forderte, das PKK-Verbot in der EU aufzuheben. Dafür gebe es keinen objektiven Grund mehr, "außer man stellt sich politisch an die Seite der türkischen Regierung", sagte er im Deutschlandfunk.