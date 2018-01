Skandal um Gefängnisausbrüche in Berlin Herr Senator bittet in die Anstalt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Graue dreistöckige Gebäude, drinnen karge Zimmer mit Fenstern, die keine Gitter haben und sich öffnen lassen. Draußen ein dünner Zaun mit einer abgeschlossenen Pforte.

Was die Pressevertreter am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt in Berlin Plötzensee zu sehen bekommen, ist wenig spektakulär. Ganz anders als die Schlagzeilen der vergangenen Tage: Aus dem Gefängnis sind seit dem 28. Dezember neun Männer getürmt, darunter vier Verbrecher aus dem geschlossenen Vollzug. (Lesen Sie hier einen Überblick über die Fälle.)

Die Spuren dieser filmreifen Flucht - etwa die zerbrochene Betonwand - will der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt aber nicht zeigen. Stattdessen führt der Grünen-Politiker durch die Gebäude des sogenannten offenen Vollzugs, wo vor allem Menschen sitzen, die wegen Diebstahl oder Leistungserschleichung zu Geldstrafen verurteilt wurden, diese aber nicht zahlen konnten und stattdessen nun hier einsitzen. "Ersatzfreiheitsstrafer" heißen sie im Behördendeutsch. Aus diesem Bereich waren die anderen fünf Männer entkommen. Zwei von ihnen sind wieder aufgetaucht.

Senator Behrendt steht seit diesen Fluchten massiv unter Druck - nicht nur wegen der Ausbruchsserie an sich, sondern auch wegen der intransparenten Kommunikation. Dass statt drei sogar fünf Männer aus dem offenen Vollzug entkamen, wurde am Dienstag eher nebenbei erwähnt. Die CDU-Opposition wertete die Fluchten als "einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte". Aber auch aus den Reihen des SPD-Koalitionspartners kam harsche Kritik an Behrendt. Der Abgeordnete Joschka Langenbrinck forderte via Twitter sogar dessen Rücktritt.

Und was der Regierende Bürgermeister bekannt gab, klang auch nicht gerade wie Rückendeckung für Behrendt: "Wir erwarten im Senat seinen Bericht", teilte Michael Müller (SPD) knapp mit. "Der Justizsenator wird diesen Sachverhalt genau untersuchen."

Wie reagiert nun Behrendt? Er verfolgt offenbar zwei Ziele:

Der Senator versucht den Skandal zu entkräften, indem er weismachen will, dass es sich bei den Ausbrechern aus dem geschlossenen Vollzug und den Flüchtigen des offenen Vollzugs um ganz unterschiedliche Fälle handelt. Seine Botschaft: Es sind nicht neun Straftäter entkommen, sondern nur vier.

Von der Tatsache, dass diese vier Verbrecher unbemerkt entkommen konnten und drei von ihnen weiterhin auf der Flucht und potenziell gefährlich sind, will er möglichst nicht viel reden.

Schwachstellenanalyse statt Rücktritt

SPIEGEL ONLINE Berliner Justizsenator Dirk Behrendt

Er bedaure die Irritationen, die in den vergangenen Tagen in der Bevölkerung entstanden seien, so Behrendt. Die Berliner hätten sich gefragt: Was ist hier in Plötzensee los? Für ihn selbst, für die Justiz sei das "kein schöner Jahresbeginn" gewesen. "Wir müssen besser werden", verspricht Behrendt. Die "angespannte Personalsituation" solle sich nun binnen zwei Jahren verbessern. Für die bestehenden Personalprobleme im Strafvollzug macht der Grüne seinen Amtsvorgänger Thomas Heilmann (CDU) mitverantwortlich. Zwei Jahre habe die Ausbildung geruht, das habe "eine Lücke gerissen".

Und es soll umfassend aufgeklärt werden: Noch in dieser Woche werde eine externe Kommission eingesetzt, die vor allem aufklären soll, wie die vier Männer aus dem geschlossenen Vollzug entkommen konnten. Zudem beginne eine Schwachstellenanalyse durch ein Sicherheitsbüro. "Das steht jetzt im Vordergrund, alles andere bewegt mich momentan nicht zentral", so Behrendt mit Blick auf die Rücktrittsforderungen.

Ausreißer ist auskunftsfreudig

Warum dann aber der Pressetermin im offenen Vollzug? Gegenüber dem SPIEGEL verteidigt der Senator diese Entscheidung - zu den vier Ausbrechern aus dem geschlossenen Vollzug habe es ja bereits eine Pressekonferenz in der letzten Woche gegeben. Weitere Informationen sollen erst folgen, wenn es neue Erkenntnisse zum Ablauf der Flucht oder den drei noch flüchtigen Männern gibt. Immerhin: Der Ausreißer, der sich bereits der Polizei gestellt hat, ist nach Angaben von Behrendt "auskunftsfreudig".

Außerdem seien Ausbrüche aus dem geschlossenem Vollzug in Berlin sehr selten, so Behrendt. Andere Fälle lägen Jahre zurück. Im offenen Vollzug hingegen gab es allein in der JVA Plötzensee 2016 43 "Entweichungen" wie es der Senat nennt, 2017 waren es 42.

Das klinge alles so lapidar, als finde er es gar nicht weiter schlimm, dass Gefangene aus dem offenen Vollzug einfach so verschwinden, wird Behrendt von Journalisten vorgehalten. "Dass hier jeder rein- und rausgehen kann, wie er lustig ist, ist nicht zutreffend", entgegnet Behrendt. Man habe Sofortmaßnahmen ergriffen und mehr Personal in den Außenbereich abgeordert. Aber man wolle sich nicht dem geschlossenen Vollzug annähern. Dass es im offenen Vollzug weit weniger Sicherheitsmaßnahmen gebe, stehe so im Gesetz.

Was sind nun die Konsequenzen für die getürmten Gefangenen? Nach sechs von ihnen wird gefahndet. Der Rückkehrer aus dem geschlossenen Vollzug wird in ein stärker gesichertes Gefängnis verlegt, so Behrendt. Und die geflüchteten Männer aus dem offenen Vollzug kommen künftig in den geschlossenen Vollzug.

