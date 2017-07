was bleibt übrig am Ende eines langen, vielleicht mühseligen Monats, nach all der Arbeit, all den Ausgaben, den Tankfüllungen, Einkäufen, Fixkosten? Wir wollten das genau wissen. Maik Großekathöfer hat in die Haushaltsbücher von Mittelschichtsdeutschen geschaut und gesehen, dass die Alleinerziehende Lénaik Le Héritte den Monat mit einem Saldo von 89,98 Euro abschließt, bei Familie Wendt/Vietz sind es 143,50 Euro, beim Single Stephan Schulze 214,30 Euro. Großekathöfer hat ausführlich mit ihnen gesprochen und allgemeine Daten zur Mittelschicht ausgewertet. So bekommen wir ein genaues Bild davon, wie es den Leistungsträgern unserer Gesellschaft geht. Im neuen SPIEGEL, der heute erscheint, können sie die Geschichte lesen und selbst einen Einblick in die Haushaltsbücher nehmen.

Im Video:

Dirk Kurbjuweit erklärt warum und wie diese ungewöhnliche SPIEGEL-Ausgabe zustandekam.

Video DER SPIEGEL

Sie werden überrascht sein von diesem SPIEGEL. Er ist so, wie noch kein anderer war. Er hat ein großes Thema, dem sich fast alle Geschichten widmen, und das ist die Lage der Nation. Wir wollten, im Wahljahr, genau wissen, was die Deutschen denken, wie sie leben. Deshalb lassen wir sie ausführlich zu Wort kommen, zum Beispiel in einer Geschichte über die soziale Gerechtigkeit. Cornelia Schmergal und Markus Dettmer haben recherchiert, was sich die Deutschen darunter vorstellen und wie sie die Lage einschätzen: Geht es bei uns gerecht zu oder nicht? Ich fand die Ergebnisse überraschend.

Unsere Kollegen von SPIEGEL ONLINE werden ab Montag eine Woche lang täglich über das Thema soziale Gerechtigkeit berichten. Die Kollegen von SPIEGEL TV haben für das ZDF eine Dokumentation zum selben Thema produziert, sie wird am Dienstagabend ausgestrahlt. Es ist schön, wenn das gesamte Haus seine Kräfte so geballt ausspielt.

Weil dies ein besonderer SPIEGEL ist, hat er auch eine andere Struktur, ein anderes Layout und eine andere Bildsprache. Zur Lage der Nation passt unser ansonsten hoch geschätztes Ressort Ausland nicht so richtig (sorry!), weshalb wir diesem Heft eine komplett andere Aufteilung gegeben haben, fünf Kapitel. Unsere Fotoredaktion hatte die schöne Idee, jedes Kapitel von jeweils einem (oder zwei) Fotografen gestalten zu lassen. Auch das Layout wurde verändert: Sie werden sehen, dies ist noch der SPIEGEL, aber ein anderer SPIEGEL.

Für den Titel haben wir sechs Karikaturen ausgewählt, die Angela Merkel als Repräsentantin der Nation in typischen Situationen zeigen. Suchen Sie sich am Kiosk einfach den Titel aus, der Ihnen am besten gefällt. Und sollten Sie sich nicht entscheiden können, hätten wir, ehrlich gesagt, nichts dagegen, Sie würden zwei Hefte nehmen (oder drei, vier...).

DPA Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

Eines gilt aber auch für dieses Heft, in dem es viele Reportagen und Essays gibt: Für den SPIEGEL sind investigative Recherchen das wichtigste, edelste, und deshalb beginnen wir auch diese Ausgabe mit einer neuen Enthüllung unserer Kollegen vom Ressort Wirtschaft zum Auto-Kartell. Bosch ist offenbar ebenfalls beteiligt. Am Ende vielleicht auch noch Schuco, es hört einfach nicht auf mit diesen deprimierenden Nachrichten, die ja die Lage der Nation verändern. Irgendwie leben wir alle vom Auto (nicht so wenige Deutsche wohl auch für das Auto), und hier wird gerade Ansehen in einem gigantischen Ausmaß verspielt. Dazu kommen Strafzahlungen in Milliardenhöhe, die für Investitionen verloren gehen.

REUTERS Abgasuntersuchung in Eichenau

Wie in jeder Ausgabe schauen wir ausführlich auf die Politik, aber ein wenig anders. Alexander Osang begleitete die Bundeskanzlerin auf ihrer Wahlkampftour und richtete sein Augenmerk dabei besonders auf die Leute, die kommen, um die Kanzlerin zu hören und zu sehen. Ein Paar schenkte Merkel einen Bernstein, Osang hat ausführlich mit ihnen gesprochen und er hat recherchiert, was mit dem Bernstein geschah. Herzzerreißend. Und da wir schon bei Emotionen sind: Mein Kollege Ullrich Fichtner hatte einen wunderbaren Wutausbruch zum Thema Staatsfinanzen und alles aufgeschrieben. Auf Trump müssen Sie natürlich auch nicht verzichten.

Wir wollten zudem wissen, wie gut die Deutschen über Politik informiert sind, wie kompetent sie ihre Wahlentscheidung treffen. Deshalb haben wir eine Umfrage machen lassen. Als eine Kollegin mir die Ergebnisse vorstellte, sagte sie: O je, die Frauen. Und, tja, es ist leider so, dass die Männer im Durchschnitt weit besser informiert sind. Es lohnt sich wirklich für alle, jede Woche den SPIEGEL zu lesen.

DPA Wahlplakate zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Meist habe ich in einem Heft eine Lieblingsgeschichte, aber diesmal kann ich mich nicht entscheiden. Meine Kandidaten (neben den schon genannten):

Drei Gastwirte mit italienischen, türkischen, griechischen Wurzeln plaudern miteinander über ihre deutschen Gäste, was sie so mögen, wie sie sich aufführen, mit welchen Vorurteilen sie kommen. "Warum tanzt du nicht, Grieche?"

Alexander Smoltczyk gewinnt einem Schmutzthema viel Poesie ab, der Mülltrennung.

DPA Gelbe Tonne in Düsseldorf

Guido Kleinhubbert besucht die Weltmeister der Penibilität, die Damen und Herren vom Statistischen Bundesamt, die alle Zahlen über die Lage der Nation kennen.

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Guido Kleinhubbert testet einen Fragebogen und erklärt was ihm dabei Probleme machte und wie er die Analysefähigkeiten der Mitarbeiter einschätzt.

Video Bert Bostelmann / DER SPIEGEL

Maik Baumgärtner und Jürgen Dahlkamp besichtigen die desolaten Zustände bei der Berliner Polizei.

DPA Polizeiwagen vor dem Bodemuseum in Berlin

Es ist wirklich ein ungewöhnliches Heft. Machen Sie sich einen Eindruck davon, schreiben Sie mir gerne, was Sie davon halten.



Die Meldungen aus der Nacht:

In Hamburg hat ein 26-Jähriger wahllos Menschen mit einem Messer angegriffen . Ein Mensch starb, fünf wurden verletzt. Mehr hier

. Ein Mensch starb, fünf wurden verletzt. Mehr hier US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem Stabschef Reince Priebus . Nachfolger wird der bisherige Heimatschutzminister John F. Kelly. Mehr hier

. Nachfolger wird der bisherige Heimatschutzminister John F. Kelly. Mehr hier Seine Geschichte bewegte ganz Großbritannien: Nach langem juristischen Streit ist das schwer kranke Baby Charlie Gard gestorben. Mehr hier

Herzlich

Dirk Kurbjuweit

stellv. Chefredakteur

DER SPIEGEL