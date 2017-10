Integrationsbeauftragte Özoguz gibt CDU Mitschuld an Rechtsruck im Osten

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, hat der CDU eine Mitschuld am Rechtsruck im Osten vorgeworfen. Die CDU in Ostdeutschland fördere mit ihrer Politik rechte Einstellungen in der Bevölkerung, sagte die SPD-Vizechefin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der Rechtsruck des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) sei genau die falsche Antwort auf die AfD: "Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus bekämpft man nicht mit verbalem Kniefall vor deren Rhetorik."

Tillich hatte angesichts des schlechten Ergebnisses seiner Partei bei der Bundestagswahl einen Kursschwenk nach rechts sowie eine schärfere Asyl- und Einwanderungspolitik gefordert. Dazu bemerkte Özoguz: "Das passt leider ins Bild der sächsischen CDU: Rechte und rechtsradikale Tendenzen wurden durch die CDU-Regierung über viele Jahre verharmlost und beschwiegen."

AfD-Politiker Glaser als Bundestagsvizepräsident?

Im Bundestag gestaltet sich die Frage weiterhin schwierig, ob der AfD-Kandidat Albrecht Glaser das Amt eines der Bundestagsvizepräsidenten übernehmen darf. Verschiedene Abgeordnete von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei haben Glaser öffentlich abgelehnt, weil dieser die Religionsfreiheit für Muslime in Frage gestellt habe.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider hat jetzt klargestellt, dass es bei der Ablehnung Glasers als Bundestagsvizepräsident nicht um eine Ausgrenzung der Rechtspopulisten gehe. "Wir stellen nicht in Abrede, dass die AfD einen Bundestagsvizepräsidenten bekommt", sagte Schneider der "Passauer Neuen Presse".

Wer Bundestagsvizepräsident werden wolle, müsse jedoch das Grundgesetz respektieren. Für eine abschließende Entscheidung über Herrn Glaser sei es derzeit noch zu früh, erklärte Schneider. "Ich will nicht, dass die AfD in eine Märtyrer- oder Opferrolle kommt."

Schäuble gibt keine Empfehlung

Der designierte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte dazu der "Bild am Sonntag": "Ich gebe den Fraktionen keine Empfehlung. Aber ich gehe davon aus, dass alle Parteien, die am vorletzten Sonntag gewählt wurden, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben."

Er selbst sei Parlamentarischer Geschäftsführer der Union gewesen, als die Grünen das erste Mal in den Bundestag kamen und etwas später den Anspruch erhoben, auch einen Bundestagsvizepräsidenten zu stellen. Damals habe er "mit dafür gesorgt, dass das möglich wurde", sagte Schäuble: "Das hat nicht allen gefallen, aber es war eine richtige Entscheidung."