Integrationsbeauftragte Özoguz "In Sachsen funktioniert vieles nicht"

Die sächsische Regierung hat - milde formuliert - schon bessere Zeiten erlebt. Spätestens seit dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber Albakr im sächsischen Strafvollzug in dieser Woche müssen sich die Verantwortlichen Totalversagen vorhalten lassen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), nutzt die Gelegenheit, um auch an schwere Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik zu erinnern: "Ein sehr großer Anteil der Übergriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte findet in Sachsen statt. Das muss leider so deutlich benannt werden", sagte Özoguz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Viele Ehrenamtliche in Sachsen würden berichten, "wie sie angefeindet werden, nur weil sie sich um Flüchtlinge kümmern", fügte Özoguz hinzu. "Wenn jetzt die Behörden sogar in der Justiz versagen, muss man feststellen: In Sachsen funktioniert vieles nicht", sagte die Staatsministerin.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) müsse jetzt auf den Tisch hauen. Er sollte laut Özoguz "deutlich machen, dass Sachsen Teil eines weltoffenen Deutschlands sein will. Das Gefühl hat man leider nicht - weder gesellschaftlich noch politisch", sagte die SPD-Politikerin. "Warum sagt Tillich nicht: Das ist eine Schande für Sachsen, und das dulden wir nicht. Warum ist das so schwer? Ich verstehe es nicht."

Zum Fall Albakr sagte die Integrationsbeauftragte: "Die sächsische Justiz hat hier völlig versagt." Özoguz stellte sich hinter Forderungen aus dem Bundestag, den drei Syrern, die den Verdächtigen überwältigt hatten, das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Zuerst müsse Albakrs Anschuldigung einer Mitwisserschaft seiner drei Landsleute überprüft werden, sagte Özoguz. "Wenn sich davon nichts bestätigt, diese Männer also unbescholten sind, wäre eine öffentliche Würdigung ein sehr gutes Zeichen."

Die Polizei hatte in einer von Albakr genutzten Wohnung in Chemnitz eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden und eine Fahndung nach ihm eingeleitet. Der 22-jährige Syrer war von drei Landsleuten in einer Leipziger Wohnung überwältigt worden, in der er sich aufhielt. Sie fesselten ihn und riefen die Polizei. Berichten zufolge behauptete Albakr gegenüber der Polizei, die drei Männer seien seine Komplizen gewesen. Sie weisen diesen Vorwurf jedoch zurück.