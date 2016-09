Baden-Württemberg Wiedervereinigung der AfD-Fraktion zieht sich

Immerhin stehen einige Personalien schon fest: Die Fraktionen der Alternative für Baden-Württemberg (ABW) und der Alternative für Deutschland (AfD) im Landtag von Baden-Württemberg haben sich auf eine gemeinsame Führung geeinigt. Einer Presseerklärung zufolge soll Jörg Meuthen Fraktionsvorsitzender werden, den Posten des parlamentarischen Geschäftsführers soll Anton Baron übernehmen. Die Namen der Stellvertreter sind ebenfalls aufgelistet.

Abgeschlossen ist die Wiedervereinigung damit allerdings noch nicht. "Ein formeller Zusammenschluss beider Fraktionen soll in naher Zukunft erfolgen, sobald weitere Details geklärt sind", hieß es in der Mitteilung weiter. 22 Abgeordnete hatten sich zu einer dreitägigen Klausurtagung in Titisee-Neustadt getroffen, dabei waren allerdings noch Fragen offen geblieben. Welche genau wurde nicht bekannt, die Medien waren von den Gesprächen ausgeschlossen.

Die AfD-Fraktion in Stuttgart hatte sich Anfang Juli nach Antisemitismusvorwürfen gegen den ehemaligen Abgeordneten Wolfgang Gedeon gespalten. Meuthen hatte sich nicht mit der Forderung nach dem Ausschluss Gedeons durchsetzen können. Die Co-Vorsitzende Frauke Petry, die dem sächsischen Landesverband angehört, griff in den Streit ein und bescheinigte Meuthen eine Führungsschwäche.

Petry-Anhänger als Anstifter?

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters konnte der AfD-Bundeschef in Titisee eine überraschende Kampfkandidatur abwenden. Demnach wollte der Abgeordnete Rainer Podeswa gegen ihn bei der Fraktionsvorsitzenden-Wahl antreten. Erst nach Gesprächen mit dem Parteichef soll er sein Vorhaben aufgegeben haben. Im Meuthen-Lager hieß es, Podeswa sei von den Petry-Anhängern in Baden-Württemberg angestiftet worden.

Für Meuthen ist seine Wahl an die Spitze einer wiedervereinigten Fraktion auch bundespolitisch von Bedeutung. Der Ökonom, der als das bürgerliche Gesicht der Partei gilt, wäre deutlich geschwächt gewesen, wäre er nicht in das Spitzenamt gewählt worden. Dass er die Mehrheit der Fraktion hinter sich weiß, gibt ihm ein Jahr vor der Bundestagswahl auch Rückenwind im Wettstreit mit seiner Co-Vorsitzenden Frauke Petry.

Politische Gegner sehen in dem Vorgehen der AfD nur Kalkül. Sie wollten die Zusammenführung der beiden Fraktionen bewusst hinauszögern, vermutet SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Denn die beiden Fraktionen hatten Anfang August einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus in Baden-Württemberg beantragt. Der Landtag muss ein solches Gremium einsetzen, wenn zwei Fraktionen dies fordern.