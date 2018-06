Sachen-Anhalts Innenminister zur Bamf-Affäre "Gift für den sozialen Frieden"

Zur Person DPA Holger Stahlknecht (CDU), Jahrgang 1964, ist seit April 2011 Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt. Aktuell steht er in dieser Funktion der Innenministerkonferenz vor. Die 16 Chefs der Innenressorts aller Länder sowie der Bundesinnenminister treffen sich vom 6. bis 8. Juni in Quedlinburg. Ein Schwerpunkt sind die Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Zudem geht es um die geplanten Ankerzentren.

SPIEGEL ONLINE: Herr Stahlknecht, wie groß ist der Schaden durch die Bamf-Affäre?

Stahlknecht: In der Flüchtlingskrise war bei vielen Bürgern bereits der Eindruck eines Kontrollverlustes entstanden. Und wenn jetzt ein Skandal wie dieser bekannt wird, dann verfestigt sich dieser Eindruck, und das Vertrauen in den Rechtsstaat leidet. Das ist Gift für den sozialen Frieden in Deutschland.

SPIEGEL ONLINE: Vertrauen Sie den Entscheidungen des Bundesamts noch?

Stahlknecht: Wichtig ist, dass es jetzt eine schonungslose Aufklärung gibt. Und zwar so, dass auch die Öffentlichkeit schnell erfährt, was die Untersuchungen ergeben haben, und nicht der Eindruck entsteht, es gäbe etwas zu verbergen. Ich will vor allem wissen, ob es allein um Missstände in Bremen geht, die einer möglichen kriminellen Energie geschuldet sind. Oder ob es ein Organisationsversagen im Bamf gegeben hat. Möglicherweise ist das Amt zu groß und nur schwer steuerbar, das wäre denkbar.

SPIEGEL ONLINE: In Hunderten Fällen hat das Bamf in Bremen offenbar zu Unrecht Asylbescheide ausgestellt, bei vielen Asylbewerbern soll die Identität nicht überprüft worden sein. Macht Ihnen das Sorgen?

Stahlknecht: Was dort passiert ist, ist nicht akzeptabel, und natürlich gefährdet das auch unsere Sicherheit. Deshalb muss alles aufgeklärt werden. Und ganz am Ende muss der Bund entscheiden, welche Konsequenzen er zieht.

SPIEGEL ONLINE: Wer trägt die Verantwortung für die Missstände im Bundesamt?

Stahlknecht: Das ist eine Frage, die ich immer erst dann beurteile, wenn ich den Sachverhalt in vollem Umfang kenne. Und im Augenblick kenne ich vieles auch nur aus den Medien. Ich setze hier auf die Innenministerkonferenz in dieser Woche. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bamf-Präsidentin Jutta Cordt werden zu Gast sein und uns Rede und Antwort stehen.

SPIEGEL ONLINE: Seehofer wird bei den Länder-Innenministern auch für seine sogenannten Ankerzentren werben. Sachsen-Anhalt beteiligt sich erst mal nicht an dem Projekt. Warum boykottieren Sie die Pläne des Bundesinnenministers?

Stahlknecht: Ich boykottiere die Pläne nicht, ich halte die Ankerzentren für eine gute Idee. Es geht ja vor allem darum, Verwaltungsaufgaben in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu bündeln, von der Erfassung bis zur Entscheidung. Das haben wir in Sachsen-Anhalt aber schon weitgehend auf den Weg gebracht, wir haben in Halberstadt schon so etwas wie ein Ankerzentrum.

SPIEGEL ONLINE: Dann könnten Sie Horst Seehofer ja auch einen Gefallen tun, das Namensschild auswechseln und "Ankerzentrum" an die Pforte schreiben.

Stahlknecht: Die entscheidende Frage ist eine ganz andere: Wie lange können Asylbewerber in einer solchen Einrichtung untergebracht werden? Es geht bei den Zentren ja auch darum, diejenigen Menschen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, direkt aus den Unterkünften abzuschieben, bevor sie auf die Gemeinden verteilt werden. Bisher ist bei uns im Land die Dauer auf sechs Monate beschränkt. Wenn bis dahin noch nicht über den Antrag entschieden ist, muss ich die Asylbewerber auf die Gemeinden verteilen. Mein Vorschlag ist: 24 Monate. Darüber verhandle ich jetzt mit meinen Koalitionspartnern von der SPD und den Grünen.

SPIEGEL ONLINE: Kritiker halten es für keine gute Idee, Hunderte oder gar Tausende Menschen zu kasernieren, und das über Monate oder Jahre. Die Folge sind Konflikte in den Unterkünften und Unmut bei den Anwohnern.

Stahlknecht: Natürlich muss man die Zahl der Menschen begrenzen. 1000 halte ich für vertretbar, mehr nicht. Und natürlich müssen wir uns ordentlich um die Asylbewerber kümmern, wenn sie längere Zeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden, etwa mit Sozialarbeitern. Wir müssen alles dafür tun, dass in solchen Einrichtungen keine Konflikte entstehen. In Halberstadt hatten wir bisher keine größeren Schwierigkeiten, und da sind wir auch stolz darauf.

SPIEGEL ONLINE: Bei abgelehnten Asylbewerbern ist die Situation seit Jahren die: Einige Herkunftsländer weigern sich, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Abschiebungen sind dann nicht möglich. Da hilft auch kein Ankerzentrum.

Stahlknecht: Das ist das Hauptproblem. Und durch die Einführung von Ankerzentren alleine wird es nicht gelöst. Fast 40 Prozent der ausreisepflichtigen Ausländer können nicht abgeschoben werden, weil die Herkunftsstaaten sie nicht zurücknehmen. Bei uns in Sachsen-Anhalt sind es sogar 60 bis 70 Prozent, weil wir zum Beispiel viele Inder bei uns haben, die wieder in ihre Heimat zurückkehren müssten. Aber Indien kooperiert nur widerwillig und stellt die nötigen Papiere sehr zögerlich aus. Die Bürger haben aber die klare Erwartung, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, Deutschland wieder verlassen. Wir können der Bevölkerung nicht sagen: "Da können wir nichts machen." Wenn der Eindruck entsteht, dass man ohne Papiere leichter nach Deutschland kommt als wieder hinaus, ärgern sich die Menschen zu Recht.

SPIEGEL ONLINE: Was erwarten Sie von der Bundesregierung?

Stahlknecht: Sie muss den Druck auf unkooperative Staaten deutlich erhöhen. Man könnte beispielsweise Unternehmern aus diesen Ländern eine Zeitlang keine Visa mehr für Deutschland erteilen. Oder den Ländern die Entwicklungshilfe kürzen. Ich bin mir sicher, dann kommt Bewegung in die Sache.

