Asylbewerber Bamf verfehlt eigene Vorgaben

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erreicht bei seinen Asylentscheidungen laut einem Bericht nach wie vor nicht die internen Zielvorgaben. Die meisten der bundesweit 66 Außenstellen, Ankunftszentren sowie Entscheidungszentren schafften derzeit nicht ihr Soll, meldete die "Neue Osnabrücker Zeitung" ("NOZ") unter Berufung auf ein vertrauliches Papier der Behörde.

Das Scheitern zeigt sich demnach exemplarisch an der "Zielerreichungsübersicht" der ersten Juli-Woche. Der zitierten Statistik zufolge schafften die Asylmitarbeiter in dieser Woche 12.913 Entscheidungen und Anhörungen. Dies bedeute, dass jeder Mitarbeiter statt der erwarteten drei Anhörungen oder 3,5 Entscheidungen pro Tag durchschnittlich lediglich zwei Anhörungen beziehungsweise 2,5 Entscheidungen schaffe - also etwa ein Drittel weniger. Nur drei der 66 Außenstellen hätten das Soll erreicht.

Kritiker bemängeln, dass starre Zielvorgaben zu viel Druck auf die Asylentscheider beim Bamf ausübten und zu mangelnder Sorgfalt führten. (Lesen Sie hier den Hintergrund zur Asylbehörde: "So viele Anträge, so lange Wartezeiten, so viel Frust".) Auch der Personalrat hatte in einem internen Schreiben bereits beklagt, dass die Vorgaben eine "oberflächliche Arbeitsweise begünstigen" könnten. Auch schlecht qualifizierte Dolmetscher erschweren die Anhörungen.

Derlei Defizite bei der Bearbeitung und Entscheidung von Asylanträgen hatten zuletzt auch einen politischen Skandal ausgelöst. So flog im Frühjahr der terrorverdächtige Bundeswehrsoldat Franco A. auf, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und erfolgreich beim Bamf einen Asylantrag gestellt hatte.

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke kritisierte die Zustände: "Die Zahlen zeigen, dass die politisch motivierten Zielvorgaben für das Bamf nicht zu schaffen sind", sagte sie der "NOZ". "Sie müssen deshalb aufgegeben werden." Interne Mengenvorgaben würden verhindern, dass Asylprüfungen fair abliefen.