E-Mail von Ex-Bamf-Chef Weise "Ich möchte nicht, dass Frau Cordt beschädigt wird"

Die Asyl-Affäre wird zunehmend hässlich. Der ehemalige Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise, hat hinter den Kulissen versucht, die Schuld an dem Debakel von sich zu weisen - und gleichzeitig seine Nachfolgerin Jutta Cordt aus der Schusslinie zu nehmen. Cordt war auf Bestreben Weises Anfang 2017 an die Spitze der Behörde gerückt.

Nach SPIEGEL-Informationen schrieb Weise am 8. Mai eine E-Mail an die bayerische Beamtin Josefa Schmid, die zwischenzeitlich die Bremer Außenstelle leitete - über die Zustände, die Schmid dort vorfand, hatte sie auf eigene Initiative einen Bericht für das Bundesinnenministerium verfasst. In Bremen sollen jahrelang zu Unrecht positive Asylbescheide ausgestellt worden sein. In ihrem Bericht formulierte die Interims-Leiterin auch heftige Kritik an der Bamf-Zentrale in Nürnberg und wurde daraufhin aus Bremen abgezogen.

Am selben Tag schickte Weise ihr eine E-Mail, die inzwischen in Behördenkreisen kursiert, und dem SPIEGEL vorliegt. Beide kennen sich, weil Schmid vergangenes Jahr in Weises Regierungsberaterteam zum "Flüchtlingsmanagement" arbeitete.

"Sie sind schon eine tapfere und gute Kollegin", schreibt Weise in der E-Mail an Schmid und bietet ihr Unterstützung an: "Soll ich mich einschalten?" Allerdings scheint Weise dabei eine Bedingung zu haben: "Ich möchte nicht, dass Frau Cordt beschädigt wird." Denn aus seiner Sicht liege "das Versagen" in der Bremer Affäre bei anderen: seinem Vorgänger, Ex-Bamf-Chef Manfred Schmidt, sowie dem früheren Amtsvize Michael Griesbeck.

Josefa Schmid wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern. Weise hingegen bestätigte auf Anfrage, dass es den Mailverkehr gegeben habe. Er habe "einer ehemaligen Kollegin, die in eine schwierige Aufgabe in Bremen geschickt worden war, Hilfe angeboten, um das inzwischen emotional aufgeladene Thema zu versachlichen", teilte Weise mit. Gleichzeitig bekräftigt er die Kritik an seinen Vorgängern. "Es war die frühere Führung des Bamf, die den Zustand der Behörde zu verantworten hatte, als ich dort hin gerufen wurde", so Weise.

DPA Beamtin Schmid

Die Affäre in Bremen der aktuellen Behörden-Chefin Cordt anzulasten, die Weise aus seiner Zeit als Chef der Bundesagentur für Arbeit kennt, halte er für falsch: "Es wäre unfair und auch unzulässig, ihr Vorfälle anzulasten, die lange vor ihrer Verantwortungsübernahme im Bamf geschehen sind." Das Amt brauche "jetzt eine klare und konsequente Führung - und keine Demontage durch Geister von vorgestern", teilte Weise mit.

Die Äußerungen von Weise dürften die Auseinandersetzung um die Asyl-Affäre weiter anheizen. Ob sie Bamf-Chefin Cordt retten können, darf allerdings bezweifelt werden.

Cordt steht unter Druck

Die Behörden-Chefin steht nach den Entwicklungen der vergangenen Tage unter besonderer Beobachtung. Bundesinnenminister Horst Seehofer, in dessen Verantwortungsbereich sich das Bamf befindet, wollte am Dienstag personelle Konsequenzen nicht mehr ausschließen. Diese könnten nach Lage der Dinge auch Cordt selbst betreffen. "Ich werde in der nächsten Woche Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen treffen", sagte der CSU-Chef der "Mittelbayerischen Zeitung"- die Vorgänge hätten das Vertrauen in das Bamf beschädigt.

Cordt genoss in der Bundesregierung und im Kanzleramt zunächst einen guten Ruf als Behörden-Managerin, allerdings fehlt ihr angesichts der bekannt gewordenen Vorwürfe gegen sie und ihr Haus möglicherweise das notwendige politische Fingerspitzengefühl. Am Wochenende machte der SPIEGEL einen Mailverkehr öffentlich, aus dem hervorging, dass Cordt bereits im Februar 2017 von größeren Unregelmäßigkeiten in Bremen erfuhr - und leitende Mitarbeiter daraufhin intern empfahlen, nicht "alles bis ins Detail" zu prüfen.

DPA Innenminister Seehofer

Innenminister Seehofer könnte mit der Entlassung von Cordt Entschlossenheit demonstrieren und wieder in die Offensive kommen, nachdem er zuletzt selbst unter Druck geraten war: die Bundestagsfraktionen von FDP und AfD fordern wegen der Vorgänge in der Behörde sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Weil sich dieser Forderung bislang weder Linke noch Grüne anschließen wollen, wird es dazu allerdings zunächst nicht kommen - zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein Viertel der Stimmen im Bundestag notwendig.

Seehofer hat maximale Aufklärung in Sachen Bamf versprochen und würde sich deshalb auch einem Untersuchungsausschuss eigenen Worten zufolge nicht verwehren - gleichzeitig hat der CSU-Chef ein großes Interesse, die Sache so rasch wie möglich aus den Schlagzeilen zu bekommen. Die Berichterstattung schadet dem Minister, der mit der Maßgabe angetreten war, Recht und Ordnung in der Flüchtlingspolitik wiederherzustellen. Auch für die CSU, die bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober die absolute Mehrheit verteidigen will, ist der Skandal im Verantwortungsbereich ihres Vorsitzenden eine Hypothek.

Zunächst einmal soll nun der Bundestags-Innenausschuss am kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung in Sachen Bamf zusammenkommen. Dort wird Seehofer zu den Vorgängen in der Behörde Rede und Antwort stehen. Cordt und der für das Bamf zuständige Innen-Staatsekretär Stephan Mayer (CSU) waren im Ausschuss schon im April befragt worden. Mayer wird ebenfalls vorgeworfen, Informationen zurückgehalten zu haben.