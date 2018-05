Bamf-Skandal Justizministerin Barley für bundesweite Kontrollen der Asylbescheide

Als vertrauensbildende Maßnahme hat Justizministerin Katarina Barley in der Bamf-Affäre angeregt, Asylbescheide stichprobenartig in ganz Deutschland zu überprüfen. Dies könnte helfen, Vertrauen wiederherzustellen, sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag" (BamS).

Ein Generalverdacht gegen alle Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sei allerdings fehl am Platz. Von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet Barley, dass er Missstände umfassend aufklärt und Strukturen schafft, die eine Wiederholung unmöglich machen. "Man muss ihm eine Chance dafür geben. Er ist ja erst seit gut zwei Monaten im Amt." Gleichzeitig drängt sie auf zügige Maßnahmen: "Ich erwarte aber schon, dass Seehofer die Missstände beim Bamf umfassend aufklärt und Strukturen schafft, die eine Wiederholung unmöglich machen."

Mitarbeiter der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Auch zehn andere Außenstellen werden nun überprüft.

Bundesinnenministerium angeblich bereits früher informiert

Laut "BamS" soll das Bundesinnenministerium in der Bamf-Affäre zudem detaillierter informiert gewesen sein, als bisher bekannt. Das belegen interne Mails, die der Zeitung vorliegen.

Bislang hieß es vom Bundesinnenministerium, man sei vor April 2018 "punktuell" über "einzelne Aspekte" des Bremer Skandals unterrichtet worden. Gestern räumte eine Sprecherin auf Anfrage offenbar ein, dass das Ministerium schon am 7. November 2017 in einer Telefonkonferenz über "viele Ungereimtheiten in der Außenstelle Bremen" informiert worden sei.

Zuvor soll der Referatsleiter "Asylrecht und Asylverfahren" demnach im Bundesinnenministerium das Bamf am 10. Oktober 2017 um eine Überprüfung der Entscheidungen in Bremen gebeten haben. Ihm sei aufgefallen, dass die Schutzquote von Flüchtlingen in Bremen "ungewöhnlich" hoch sei. Daraufhin habe das Bamf-Referat "Qualitätssicherung" aus einer Liste mit 7764 auffälligen Fällen zwischen Januar 2016 und September 2017 stichprobenhaft 100 genauer untersucht und erstellte am 24. Oktober 2017 einen Bericht. Im Ergebnis wiesen angeblich 70 Verfahren erhebliche Mängel auf. Im Bericht des Referats Qualitätssicherung heißt es demnach: "Die positive Entscheidung (...) ist in einer Vielzahl der überprüften Fälle nicht nachvollziehbar, soweit die Akten überhaupt entscheidungsreif waren."

Vertrauliche Mails, die der "BamS" vorliegen, sollen darüber hinaus zeigen, dass das Bamf nach Abschluss eines ersten Disziplinarverfahrens gegen die damalige Bremer Außenstellenleiterin Ulrike B. im März 2017 nur vier Monate später erneut interne Ermittlungen aufnahm. Anlass war eine anonyme Mail an die Anti-Korruptionsabteilung mit Hinweisen zu einer fünfköpfigen Familie aus Hamburg.