Bamf-Skandal Auch SPD und Grüne erwägen Untersuchungsausschuss

SPD und Grüne erhöhen in der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Druck auf Innenminister Horst Seehofer (CSU). Seehofer müsse "glaubwürdig aufklären, wann er von welchen Vorgängen Kenntnis erlangt hat", sagte der SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Aufklären und Konsequenzen ziehen - davon wird auch abhängen, wie die weitere Aufarbeitung aussieht", sagte Schäfer-Gümbel.

"Wenn Herr Seehofer die Aufklärung so gar nicht voranbringt, kann man die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses als Ultima Ratio nicht mehr ausschließen", sagte Schäfer-Gümbel.

Hintergrund der Affäre ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle des Flüchtlingsamts. Unter ihrer Führung sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Ausländer unrechtmäßig Asyl erhalten haben. Zu den weiteren Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren gehören auch Anwälte und ein Dolmetscher.

FDP und AfD hatten sich bereits zuvor für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ausgesprochen. Auch die Grünen, die sich bislang zurückgehalten haben, erwägen, sich der Forderung anzuschließen. "Bei uns ist die Tür grundsätzlich immer offen für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, weil er das Werkzeug der Opposition ist", sagte Renate Künast, Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, "Watson.de". Sie wisse aber nicht, "ob FDP und AfD über den gleichen Untersuchungsausschuss reden wie wir".

Am Dienstagnachmittag soll Innenminister Seehofer sich im Bundestag zur Affäre äußern. Auch Bamf-Präsidentin Jutta Cordt muss sich den Fragen der Abgeordneten im Innenausschuss stellen. Sollten die Abgeordneten mit den Antworten nicht zufrieden sein, könnte das zu einem Untersuchungsausschuss führen.

Die Vorfälle in Bremen haben die Aufmerksamkeit auch auf andere Außenstellen der Behörde gerichtet, in denen die Schutzquoten für Asylbewerber stark vom bundesweiten Durchschnitt abweichen. Vorerst dürfen die Außenstellen des Bamf Verfahren aus anderen Regionen nicht mehr eigenmächtig bearbeiten.

Vorwürfe von Bamf-Mitarbeitern

Mitarbeiter des Bamf geben Cordt Berichten zufolge eine Mitschuld an den aktuellen Problemen. Viele hätten "kein Verständnis", dass es nach Bekanntwerden der Affäre in der Bremer Bamf-Außenstelle am Willen zur Aufklärung ebenso mangle wie am Willen, nötige Konsequenzen zu ziehen, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus einem Schreiben der beiden Chefs des Gesamtpersonalrates, Rudolf Scheinost und seines Vizes Paul Müller, an Cordt. Sie möge klarstellen, "dass für die berechtigte Kritik der Öffentlichkeit an der Arbeit des Bundesamtes nicht die Kolleginnen und Kollegen verantwortlich sind", zitierte die "Bild"-Zeitung aus dem Brief.

Zuvor hatte Scheinost Cordts Vorgänger an der Spitze des Bamf, Frank-Jürgen Weise, scharf kritisiert. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 sei der Druck auf die Asylentscheider groß gewesen, möglichst rasch den Berg von Asylanträgen abzuarbeiten, sagte er. Weise habe die Bamf-Entscheider angehalten, "Schnelligkeit über Sorgfalt und Qualität" zu stellen.

Weise wies die Kritik zurück. Es habe sich um "Krisenmanagement" gehandelt, damit das Bamf den Anforderungen überhaupt habe gerecht werden können.

