Terror am Hindukusch Bamf soll Asylentscheidungen für Afghanen kurzfristig ausgesetzt haben

Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) liegen knapp 30.000 Asylanträge von afghanischen Staatsangehörigen zur Bearbeitung vor - momentan entscheidet das Ministerium aber offenbar über keinen einzigen.

Der Grund: Das Bundesamt warte auf eine Neubewertung der Sicherheitslage durch die Bundesregierung, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Samstag.

Hintergrund für die Entscheidung sollen die schweren Anschläge am Hindukusch in diesem Monat sein. Bei einem Attentat mit einem Lkw nahe der deutschen Botschaft in Kabul Anfang Juni kamen allein 150 Menschen ums Leben. Daraufhin hatte die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan weitgehend ausgesetzt.

Dem Zeitungsbericht zufolge nimmt das Bamf zwar weiterhin Erst- und Folgeanträge auf Asyl von Afghanen an. Es würden derzeit aber keine abschließenden Entscheidungen mehr getroffen. Die neue Lageanalyse des Auswärtigen Amts sollte eigentlich bis Juli vorliegen.