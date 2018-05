Asyl-Skandal Seehofer lässt Überweisungen der Bremer Bamf-Außenstelle prüfen

Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat dem Vernehmen nach unter der Leitung seiner Ex-Chefin Ulrike B. über einen Zeitraum von elf Jahren 8,5 Millionen Euro überwiesen. Nun soll ein Wirtschaftsprüfer herausfinden, wer, wann und warum das Geld erhalten hat.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte jedoch, es sei noch keineswegs sicher, dass dieses Geld unrechtmäßig abgeflossen sei. Um dies aber auszuschließen, habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angeordnet, "diese Buchungsvorgänge genau zu prüfen".

Ein Teil des Millionenbetrags soll unter anderem an Anwaltskanzleien geflossen sein. Der Fall könnte auch eine zweite Bremer Behörde betreffen, hatte Seehofer am Dienstag nach der Sitzung des Bundestags-Innenausschusses gesagt. Ob auch Anwälte, deren Asylfälle im Zusammenhang mit manipulierten Asylakten in Bremen zuletzt überprüft worden waren, zu den Empfängern zählen, blieb unklar.

Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ulrike B. wegen mehr als 1200 Asylverfahren, die unter ihrer Leitung ohne Beachtung der Vorschriften positiv entschieden worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft und die Leitung des Bamf gehen außerdem der Frage nach, welche Rolle weitere Mitarbeiter und die Anwälte der Antragsteller spielten.

