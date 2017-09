Rekordmonat Bamf meldet 877 türkische Asylbewerber im August

Die Zahl der Asylanträge türkischer Staatsbürger steigt nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) weiter. Demnach beantragten im August 877 Türken Asyl - so viele wie noch nie in einem Monat seit dem Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Juli 2016. Das sagte ein Sprecher des Bamf der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Bisher beantragten dem Bericht zufolge in diesem Jahr insgesamt rund 4700 türkische Staatsangehörige Asyl in Deutschland. Nur wenigen Asylbewerbern mit türkischer Staatsangehörigkeit werde jedoch Schutz gewährt: Von 8500 Anträgen, über die das Bamf bisher in diesem Jahr entschied, wurden rund 5000 abgelehnt. Nur 670 erhielten eine Anerkennung als Asylberechtigte, 1140 wurden als Flüchtling anerkannt, 112 erhielten subsidiären Schutz.

Im Jahr 2016 hatte die Schutzquote (also die Summe aller positiver Entscheidungen) nach Bamf-Angaben nur 8,2 Prozent betragen. Das Bamf erfasst die einzelnen Antragsgründe wie etwa ein Putschversuch im Herkunftsland und damit auch die Gründe für eine Schutzgewährung nicht statistisch. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte kürzlich geäußert, seit dem Putschversuch hätten 250 Türken mit Diplomatenpass und 365 Dienstpassinhaber Asyl beantragt.

Nach dem Putschversuch am 15. Juli 2016 wurden in der Türkei mehr als 130.000 Beamte entlassen oder suspendiert, weil sie der Gülen-Bewegung angeblich nahestanden, Tausende kamen in Haft. Die türkische Regierung macht den in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Staatsstreich verantwortlich. Dass er dahinter steht, ist jedoch nicht bewiesen