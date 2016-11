Besuch von US-Präsident Obama ist in Berlin gelandet

US-Präsident Barack Obama ist zum letzten Deutschland-Besuch seiner Amtszeit eingetroffen. Die Air Force One landete am Mittwochabend in Berlin. Dort wollte Obama später mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Abend essen.

Obama wurde am Flughafen Tegel von Vertretern der Bundesregierung, der US-Botschaft und einem Ehrenspalier der Bundeswehr empfangen. Er sollte von dort mit einer großen Autokolonne über abgesperrte Straßen zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor fahren.

Für Donnerstag sind politische Gespräche und eine gemeinsame Pressekonferenz der Kanzlerin und des US-Präsidenten geplant. Einen Tag später treffen sich Merkel und Obama mit dem französischen Präsidenten François Hollande, dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy und der britischen Premierministerin Theresa May. Am Freitagmittag fliegt Obama weiter nach Peru.

Obama kommt aus Athen. Dort hatte er am Mittag in einer Rede an der Akropolis die Vorzüge der Demokratie gepriesen. Die frühesten Formen der Volksherrschaft im antiken Griechenland seien weit davon entfernt gewesen, perfekt zu sein - "genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren", sagte der scheidende US-Präsident.

Den Namen seines Nachfolgers Donald Trump sprach Obama zwar nicht aus. Er sagte aber, "der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein". Obama zeigte sich dennoch optimistisch, dass die USA auch unter Trump zu ihren Verpflichtungen in der Nato stehen würden. "Ich bin zuversichtlich, dass so, wie Amerikas Bekenntnis zur transatlantischen Allianz sieben Jahrzehnte gehalten hat - unter demokratischen und republikanischen Präsidenten - dass dieses Bekenntnis auch in Zukunft gelten wird", sagte er.

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Wirtschaftswoche" sendeten Merkel und Obama eine deutliche Botschaft an den künftigen US-Präsidenten: Sie warben für den Klimaschutz und das Handelsabkommen TTIP. Trump gilt als Gegner des freien Welthandels und will Klimaschutzvorgaben für die US-Industrie streichen. "Eine Rückkehr in eine Welt vor der Globalisierung wird es nicht geben", schreiben die Spitzenpolitiker.