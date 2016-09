Umweltministerin Hendricks zum Klimaschutz "Die Union hat es nicht kapiert"

Deutschland steht vor einem großen Umbau: Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis zum Jahr 2050 um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. Dekarbonisierung, so heißt das Ziel, auf das sich Deutschland beim Weltklimagipfel in Paris im vergangenen Dezember festgelegt hat. Jetzt muss die Regierung aber auch konkret liefern: Wie sollen Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft umgebaut werden, damit sich der Planet nicht weiter aufheizt?

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat dazu den Klimaschutzplan 2050 vorgelegt, der tief in das Leben der Bürger eingreift. Hendricks will, dass ab dem Jahr 2030 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Außerdem sollen von diesem Zeitpunkt an für Neubauten keine Öl- oder Gasheizungen mehr erlaubt sein. Weiter empfehlen die Hendricks-Experten, die Tierbestände in Deutschland zu reduzieren.

Doch der Koalitionspartner stellt sich quer: Das Bundeskanzleramt hatte den ursprünglichen Entwurf des Umweltministeriums in entscheidenden Punkten zusammengestrichen, auch die unionsgeführten Verkehrs- und Landwirtschaftsministerien hatten Widerstand angekündigt.

In einem Interview mit dem SPIEGEL schlägt Hendricks nun zurück. "Die Union hat einfach nicht kapiert, dass es um Innovation und Modernisierung geht", sagt die Ministerin. Hendricks kündigt an, sich der Streichung von Einsparzielen und konkreten Zeitplänen, wie sie das Kanzleramt an ihrem Entwurf vorgenommen hat, zu widersetzen.

"Wir werden unsere Zahlen in den Ressortverhandlungen wieder einfordern", sagt die SPD-Politikerin. Gleichzeitig will sie eine Kommission einsetzen, die einen sozial verträglichen Ausstieg aus der Förderung und Verbrennung von Braunkohle entwickeln soll. "Sie kommt, sobald der Klimaschutzplan beschlossen ist", sagt Hendricks. Das Bundeskabinett soll den Plan möglichst noch vor dem nächsten Weltklimagipfel im November in Marrakesch verabschieden.