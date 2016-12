Nach Marathon-Debatte Bayerischer Landtag billigt umstrittenes Integrationsgesetz

Mit seiner längsten durchgängigen Plenarsitzung hat der bayerische Landtag Geschichte geschrieben. Nach 16-stündiger Marathon-Debatte beschlossen die Parlamentarier mit CSU-Mehrheit ein umstrittenes Integrationsgesetz. Bei der Abstimmung am frühen Freitagmorgen gab es 95 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen.

Das Gesetz, in dem die CSU gegen erbitterte Widerstände von Opposition, Kirchen, Gewerkschaften und Verbänden auch den Begriff einer "Leitkultur" verankert hat, tritt im Januar in Kraft (hier können Sie den 32-Seiten-Entwurf nachlesen).

SPD und Grüne hatten die Debatte aus Protest gegen das Gesetz so weit wie möglich in die Länge gezogen. Diese hatte am Donnerstag um 9 Uhr begonnen, die Beratungen über das Integrationsgesetz liefen dann seit 13 Uhr. Offizielles Sitzungsende war dann am Freitagmorgen um 5.08 Uhr.

Landtag beschließt Bayerisches Integrationsgesetz ... https://t.co/LPS7AtR8nv — Bayerischer Landtag (@Landtag_Bayern) 9. Dezember 2016

Die SPD-Fraktion kündigte anschließend per Twitter an, "den Kampf für echte Integration in Bayern" nicht aufzugeben.