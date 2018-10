Bayernwahl CSU und Freie Wähler starten Sondierungen

Drei Tage nach der Landtagswahl in Bayern haben die ersten Sondierungen angefangen. Angeführt von den Parteichefs Horst Seehofer und Hubert Aiwanger suchen zunächst CSU und Freie Wähler (FW) nach Grundlagen für mögliche Koalitionsverhandlungen. Für den Nachmittag sind Gespräche mit den Grünen geplant. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, er gehe "optimistisch in die Gespräche".

Wie in den vergangenen Tagen gab sich Aiwanger zuversichtlich, dass die beiden Parteien sich schnell einigen könnten. "Wir werden das schon hinkriegen", sagte er. Er arbeite seit Jahren darauf hin.

Direkt im Anschluss an die Sondierungen mit beiden Parteien will die CSU entscheiden, mit welcher sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Dazu soll es entweder noch am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen eine Telefonschalte des Präsidiums geben.

Landtagswahl Bayern 2018 Vorläufiges Endergebnis Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent CSU 37,2 -10,5 SPD 9,7 -10,9 Freie Wähler 11,6 +2,6 Grüne 17,5 +8,9 FDP 5,1 +1,8 Die Linke 3,2 +1,1 AfD 10,2 +10,2 Sonstige 5,4 -3,3 Sitzverteilung Insgesamt: 205 Mehrheit: 103 Sitze 22 38 27 11 85 22 SPD (22) Grüne (38) Freie Wähler (27) FDP (11) CSU (85) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Offen ist noch, wie lange die Grünen und die FW ihrerseits brauchen, um sich für oder gegen Koalitionsverhandlungen auszusprechen. Die FW könnten am 27. Oktober bei ihrem Parteitag darüber abstimmen.

Sowohl Söder als auch Seehofer nannten die Freien Wähler als klaren Favoriten. Mit ihnen könne er eine seriöse und stabile Regierung bilden, sagte Söder. Seehofer sprach von einer einhelligen Präferenz in der CSU für ein "bürgerliches Bündnis" mit den FW. Bei den Grünen sehen sie etwa in den Bereichen Innenpolitik und Umweltschutz erhebliche inhaltliche Differenzen.

Unklar ist zudem, ob auch die SPD noch bereit wäre, sich mit der CSU zu Sondierungen zu treffen. Der Vorstand will darüber am Sonntag beraten. Diese Option würde nur zum Tragen kommen, sollten die Gespräche mit Grünen und FW scheitern.