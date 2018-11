CSU Seehofer will Mitte November über seine Zukunft sprechen

Die CSU muss noch mehr als eine Woche auf eine klare Aussage ihres Chefs Horst Seehofer warten. Der Innenminister hat nun angekündigt, sich nicht vor Mitte November zur Führungsdebatte in seiner Partei äußern zu wollen. "Ich möchte wichtige Dinge wie die Vorstellung und Vereidigung des Kabinetts nicht mit anderen Dingen belasten", sagte er vor Beratungen von Parteivorstand und Landtagsfraktion über den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. In CSU-Kreisen wird damit gerechnet, dass Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett am 12. November im Landtag vorstellt.

Söder gilt in der CSU als möglicher Nachfolger Seehofers an der Parteispitze, falls dieser sein Amt zur Verfügung stellt. Seehofer ist bis Herbst 2019 gewählt. Seit den deutlichen Verlusten bei der Landtagswahl Mitte Oktober gibt es jedoch massive Rücktrittsforderungen. Als Nachfolger wurden in der CSU wiederholt Söder und der Europapolitiker Manfred Weber genannt. Nach Seehofers Angaben waren zwischen ihm und Söder Personalien zuletzt kein Thema.

Am Sonntag berieten die Parteigremien von CSU und Freien Wählern in getrennten Sitzungen über den zwei Tage zuvor ausgehandelten Koalitionsvertrag. Nach den Freien Wählern stimmten schließlich auch Vorstand und Landtagsfraktion der CSU dem gemeinsamen Koalitionsvertrag einstimmig zu. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übernehmen die Freien Wähler in der neuen bayerischen Landesregierung drei Ministerien, darunter Kultus und Wirtschaft.

Am Montag sind die formelle Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und die konstituierende Landtagssitzung geplant. Am Dienstag ist die Wahl von Söder zum Ministerpräsidenten geplant. Eine Woche später soll das neue Kabinett vereidigt werden.

Seehofer lobte den schwarz-orangen Koalitionsvertrag. Er sprach vor einer gemeinsamen Sitzung von CSU-Vorstand und -Landtagsfraktion am Sonntag von "beachtlichen Ergebnissen" und "einem sehr guten Beispiel, wie man eine Regierung bildet: kurze Zeit und hohe Disziplin". Zu den Inhalten sagte er nichts.