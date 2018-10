Zwei Tage nach der Landtagswahl in Bayern sind alle Stimmen ausgezählt - und damit stehen nun sämtliche 205 Abgeordnete fest. So viele Mandatsträger saßen noch nie im Maximilianeum: 150 sind Männer, 55 Frauen; der Frauenanteil im neuen bayerischen Landtag liegt also bei rund 26,8 Prozent.

Einen Sitz wird künftig der Gründer und ehemalige Chefredakteur des Magazins "Focus" innehaben: Der 81-jährige Helmut Markwort wird Alterspräsident. Damit darf er die erste Sitzung des frisch gewählten Parlaments leiten, bis ein Landtagspräsident gewählt ist. Für das Amt ist Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Der Landtag muss laut Verfassung spätestens am 22. Tag nach der Wahl erstmals zusammenkommen. Das wäre der 5. November.

Markwort war von der Gründung 1993 bis 2010 Chefredakteur des "Focus", danach bis 2016 Herausgeber. Er hatte zuletzt eine wöchentliche Talksendung im Bayerischen Fernsehen moderiert, musste deren Leitung aber im Wahlkampf abgeben (mehr zum Wahlkampf Markworts erfahren Sie hier).

Im 18. bayerischen Landtag ist zudem eine neue Partei vertreten: die AfD. Mit Katrin Ebner-Steiner und Franz Bergmüller haben es gleich zwei geschafft, die um den Fraktionsvorsitz kämpfen. Die AfD hatte bei der Wahl am vergangenen Sonntag insgesamt 10,2 Prozent der Stimmen in Bayern geholt und wurde damit vierstärkste Kraft hinter der CSU (37,2 Prozent), den Grünen (17,5 Prozent) und den Freien Wählern (11,6 Prozent). Die FDP schaffte es mit 5,1 Prozent ebenfalls knapp in den Landtag - im Gegensatz zur Linkspartei (3,2 Prozent).

Der Landeswahlleiter gab am Dienstagabend nach Auszählung aller Stimmen die Liste der Abgeordneten bekannt. Das dauerte zwei Tage, weil nach dem bayerischen Wahlrecht die Zweitstimme in der Regel einzelnen Kandidaten gegeben wird.

Auch der als "Fernsehrichter" bekanntgewordene Jurist Alexander Hold gehört erstmals dem bayerischen Landtag an. Als Spitzenkandidat der Freien Wähler in Schwaben galt sein Einzug als sicher. Bis 2013 trat Hold in der nach ihm benannten Gerichtsshow im Sender Sat.1 auf.

