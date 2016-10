CSU Seehofer stichelt gegen Söder

Horst Seehofer sieht sich gerne als Stratege. Als einer, der die Geschicke seiner CSU in den Händen hält - und dafür auch persönlich zurückstecken würde. So liest sich jedenfalls das Interview, das Seehofer nun der "Bild am Sonntag" gegeben hat. Einmal mehr betonte er darin, der CSU-Chef müsse künftig in Berlin am Kabinettstisch sitzen.

"Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen. Einmal soll ich die absolute Mehrheit in München holen und dann die bayerischen Interessen in Berlin durchsetzen", so Seehofer. Nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr werde es wahrscheinlich sieben Parteien im Parlament geben. "Damit wir da den anderen die Stirn bieten können, brauchen wir den CSU-Chef und weitere starke Kräfte in Berlin."

Der Eindruck, der hier entsteht: Seehofer hat gerade gönnerhaft angekündigt, auf eines seiner Ämter zu verzichten. Dabei hat er das gar nicht. Auf die entscheidende Frage, ob er also den Vorsitz der Partei abgeben werde, antwortet der CSU-Chef: "Wir werden sehen."

Nicht konkret

Das ist ein typischer Seehofer. Der Parteichef zündelt, ohne allzu konkret zu werden. Schon Anfang Oktober hatte er ja vor den mächtigen Bezirksvorsitzenden seiner Partei in interner Runde bekundet, der CSU-Chef müsse künftig am Berliner Kabinettstisch sitzen. Was das für ihn selbst bedeute? Ließ Seehofer auch damals offen.

Tatsächlich geht es hier nicht um die richtige Strategie für die Bundestagswahl im kommenden und die bayerische Landtagswahl im Jahr 2018. Es geht um einen Machtkampf zwischen Seehofer und seinem potenziellen Nachfolger, Bayerns Finanzminister Markus Söder, der in den kommenden Wochen und Monaten immer weiter an Fahrt gewinnen wird.

Mit seinen jüngsten Interviewäußerungen befeuert Seehofer erneut diese Machtfrage, er versucht Söder die Spielräume eng zu machen. Denn das dahintersteckende Angebot an Söder, als CSU-Chef nach Berlin gehen zu können, ist ein vergiftetes.

Söder will nicht nach Berlin

Söder schließt seit Jahren aus, nach Berlin zu wechseln, sein ganzer Ehrgeiz gilt dem Amt des Ministerpräsidenten. Seehofer seinerseits scheint ihm dieses Amt nicht zugestehen zu wollen - obwohl er bereits vor Jahren seinen eigenen Abschied für 2018 angekündigt und einen geordneten Übergang versprochen hatte.

Und wenn Seehofer selbst nach Berlin ginge, als konservatives Korrektiv in ein Kabinett Merkel einträte? Möglich wäre das. Aber es ist, so heißt es von führenden CSU-Leuten, nicht der Wunsch Seehofers. Denn er wäre dann ein CSU-Chef auf Abruf, in München würde der neue Ministerpräsident Söder wirbeln. Man würde sich widersprechen, man würde sich bekämpfen. Der prädestinierte Verlierer eines solchen Kräftemessens zwischen München und Berlin wäre Seehofer, der ja außerdem noch in Merkels Kabinettsdisziplin eingebunden wäre.

Die Ämtertrennung in der CSU ist, anders als Seehofer das im Interview mit der "BamS" umzudeuten sucht, keineswegs eine astreine Erfolgsgeschichte. Sie war stets auch Zeichen eines politischen Patts. Theo Waigel als CSU-Chef und Edmund Stoiber in München mussten sich so die Macht in den Neunzigerjahren teilen. Und am Ende? Da triumphierte Stoiber, der Ministerpräsident.