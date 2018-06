Kreuzerlass in Bayern Ab heute soll es hängen

Fronleichnam ist der Tag im Kirchenjahr, an dem die Katholiken ihren Glauben sichtbar nach außen demonstrieren: Überall in Deutschland trugen Gläubige geweihte Hostien in Monstranzen durch die Straßen, als Symbol für den Leib Christi, in Süddeutschland war der Tag ein Feiertag.

Der Protestant Markus Söder reiste an Fronleichnam nach Rom: Dort wird Papst Franziskus am heutigen Freitag den bayerischen Ministerpräsidenten zu einer Privataudienz empfangen, der Termin passt gut in Söders politischen Kalender.

Es soll dabei auch um das Thema gehen, welches am 1. Juni die Staatsdiener in Söders Heimat Bayern vordringlich beschäftigt: Der Stichtag ist gekommen, ab dem sie in ihren Behörden Kreuze anbringen sollen. Der umstrittene Erlass ist also fortan in Kraft - was heißt das?

Wen betrifft der Kreuz-Erlass?

Sämtliche Behörden des Freistaats Bayern, also zum Beispiel Ministerien, Polizeireviere, Bauämter oder Gerichtsgebäude. Insgesamt geht es um über tausend sogenannte Hauptdienststellen. Ämter der Kommunen, Bezirke oder Landkreise sind nicht betroffen, genauso wenig Bundesbehörden in Bayern.

Was genau ist angeordnet?

Die "Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern" erhält einen neuen Paragrafen. Er lautet: "Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen." Die Dienststellen sollen die nötigen Kreuze selbst beschaffen, die Landesregierung macht keine Vorschriften zu Größe oder Material des Kreuzes. Das Innenministerium wird vorerst nicht kontrollieren, ob die Kreuze auch tatsächlich hängen.

Gibt es Ausnahmen?

Für Theater, Opernhäuser und Museen gilt die Kreuzverordnung lediglich als Empfehlung, sie muss nicht zwingend befolgt werden. Aus Kunst und Wissenschaft kommt viel Kritik an der Maßnahme.

Hängen schon andere Kreuze in staatlichen Einrichtungen des Freistaats?

Ja, in Klassenzimmern von Grundschulen, Mittelschulen und Förderzentren sowie in Gerichtssälen. Allerdings gibt es dort keine Pflicht, lediglich eine Empfehlung. Fühlen sich Eltern oder Prozessbeteiligte durch das Kreuz gestört, können sich verlangen, dass es entfernt wird. Wie künftig im Konflikt mit den Kreuzen in den Eingangshallen der übrigen Behörden verfahren wird, werden wohl Gerichte klären müssen.

Was sagen die Kirchen zum Kreuzerlass?

Die Kirchen sind gespalten. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx äußerte die Befürchtung, dass "Spaltung, Unruhe und Gegeneinander" in die Gesellschaft getragen werden, weitere Kirchenvertreter wandten sich dagegen, dass das Glaubenssymbol instrumentalisiert werde. Doch andere Bischöfe haben sich hinter Söder gestellt, ebenso der Papst-Sekretär Georg Gänswein. Die CSU will den Dissens durch einen Runden Tisch mit den Kirchen ausräumen. Doch geraten CSU und Kirchenvertreter insbesondere in Flüchtlingsfragen regelmäßig aneinander.

Was ist die politische Stoßrichtung des Kreuzerlasses?

Indem er vor einigen Wochen persönlich vor laufenden Kameras ein Kreuz neben der Pförtnerloge der Staatskanzlei anbrachte, inszeniert sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Vorkämpfer für traditionelle Werte und das christliche Abendland. Die CSU will mit dem Thema ihre Stammwähler mobilisieren und abtrünnige Konservative von der AfD zurückholen. Dass sie auf der anderen Seite Liberale und linke Christen verschreckt, nehmen die Strategen der Christsozialen in Kauf. Sie glauben, dass dort ohnehin wenig zu holen ist.

Wird der Kreuzerlass der CSU politisch nützen?

Schwer zu sagen. Laut einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks vor einigen Wochen stehen 56 Prozent der Befragten hinter der Vorgabe, 38 Prozent sind dagegen. In der restlichen Bundesrepublik ist das Stimmungsbild umgekehrt. Allerdings wählen im Herbst die Bayern ihren Landtag und nicht alle Bundesbürger. In den Meinungsumfragen hat das Kreuz die CSU bislang nicht vorangebracht.