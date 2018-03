Nachfolge von Horst Seehofer Bayerischer Landtag wählt Söder zum neuen Ministerpräsidenten

CSU-Politiker Markus Söder ist neuer bayerischer Ministerpräsident. Der 51-Jährige erhielt bei seiner Wahl im bayerischen Landtag am Freitag 99 Stimmen und damit die absolute Mehrheit, wie Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) in München sagte.

Söder nahm die Wahl an. "Ich gebe zu, ich bin etwas ergriffen", sagte der bisherige Finanzminister in einer kurzen Rede nach seiner Wahl. Er nannte das Wahlergebnis einen "großartigen Vertrauensvorschuss". "Es mir eine Ehre, diesem Land und diesen Menschen dienen zu dürfen." Bayern sei etwas ganz Besonderes.

Er löst den bisherigen Ministerpräsidenten Horst Seehofer ab, der nach den deutlichen Stimmverlusten der CSU bei der Bundestagswahl von der Landtagsfraktion zum Amtsverzicht gedrängt wurde. Im Dezember erklärte er sich schließlich bereit, das Amt des Ministerpräsidenten spätestens bis Ende März an seinen Erzrivalen Söder abzugeben.

"Jetzt beginnt mit dem heutigen Tag eine neue Ära in Bayern", sagte Seehofer vor Beginn der Sondersitzung des Landtags. Er sei jetzt sehr entspannt. "Ich habe meine Zeit abgeschlossen, es war eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit." Nun ist er Bundesinnenminister in der neuen Großen Koalition in Berlin. In einem Interview sagte er gerade in neuer Funktion, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.

Am Freitagmorgen hatte die CSU-Fraktion Söder einstimmig für die Wahl zum neuen Ministerpräsidenten nominiert. Söder sagte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, er bitte um eine Chance, Fleiß, Einsatz und Miteinander. Es sei wichtig, dass Seehofer heute komme, denn dies sei ein Signal des Miteinanders, betonte er. Die CSU-Abgeordneten erhoffen sich mit Söder bessere Chancen bei der Landtagswahl im Oktober. (Lesen Sie hier ein Söder-Porträt aus dem aktuellen SPIEGEL.)