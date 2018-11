Kandidatur für Parteivorsitz Söder will CSU stärker von AfD abgrenzen

Bereits am Sonntag hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder offiziell angekündigt, für den CSU-Vorsitz kandidieren zu wollen. Auf einer Pressekonferenz in München konkretisierte er seine Ziele für die Partei nun: Demnach stellt er sich die CSU "heimatnah und weltoffen zugleich" vor, sie solle "optimistisch" sein, vor allem aber "lebensbejahend", sagte Söder. Bayern und die CSU sollten wieder stärker mit einander verflochten sein, ebenso wolle er die Beziehung zur CDU verbessern.

Dafür sicherte er eine konstruktive Zusammenarbeit seiner Partei mit den Regierungspartnern auf Bundesebene zu. "Wir müssen Stabilisierungsfaktor sein von Regierungen", sagte Söder. "Es ist wichtig, konstruktiv und stabil da zusammenzuarbeiten." Insbesondere der Schwesterpartei CDU versprach der er "ein hochkooperatives Miteinander".

Aus dem Wahlkampf zur bayerischen Landtagswahl im Oktober habe man gelernt, sagte Söder. Dabei hatte die CSU die absolute Mehrheit deutlich verpasst. Eine Lehre sei, sich stärker von der AfD abzugrenzen. Das habe man am Anfang wohl falsch eingeschätzt, sagte Söder. Zugleich müsse sich die CSU auch "die Herausforderung annehmen, die uns die Grünen stellen". Eine "One-Man-Show" solle es in Zukunft nicht mehr geben, "die ist auch out".

Söder hatte am Wochenende mitgeteilt, er sei bereit, sich "in den Dienst der Partei zu stellen". CSU-Chef Horst Seehofer will sein Amt bei einem Sonderparteitag am 19. Januar zur Verfügung stellen. CSU-Vizechef Manfred Weber stellte zeitgleich klar, dass er sich nicht um das Amt bewirbt. Söder war bereits Seehofers Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten.