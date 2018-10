Fünfprozenthürde Liberale zittern um Einzug in Landtag

Die Liberalen müssen am Sonntagabend noch um den Einzug in den Landtag bangen. In den Hochrechnungen von ARD und ZDF hielt sich die FDP über Stunden um den knappen Wert von fünf Prozent (Hochrechnung 22:47 Uhr) - also der Sperrklausel für einen Einzug ins Parlament. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen sagte in München: "Natürlich hätten wir gerne weniger gezittert heute Abend."

Die FDP-Führung in Berlin machte das beste aus der Lage. Bayern sei für die FDP schon immer ein schwieriges Pflaster gewesen, so Parteichef Christian Lindner. "Aber heute haben wir nach einem engagierten Wahlkampf den Optimismus, dass am Ende dieses Abends es in Bayern die zehnte Landtagsfraktion der Freien Demokraten in Deutschland gibt." Das sei "ein Erfolg".

Es wartet ein Wagnis

Der FDP-Chef ist an einer Regierungsbeteiligung in Bayern interessiert. Noch am Freitag hatte Lindner dem SPIEGEL gesagt: "CSU und Freie Wähler werben hinter den Kulissen bereits um uns." Eine Beteiligung an einem "bürgerlichen Bündnis", das der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Wahlabend favorisierte, könnte für die FDP also drin sei, sollte es nicht für eine Koalition von CSU und "Freie Wähler" reichen. Seine Partei sei, sofern sie in den Landtag komme, bereit, Gespräche aufzunehmen, so der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen. "Unsere Nummern sind bekannt", sagte der 37-Jährige Kommunikationsberater mit Blick auf die CSU.

Klar ist: Für die FDP wäre der Gang in eine Landesregierung unter Führung von Söder ein Wagnis. Die Erinnerungen an die letzte Koalition mit der CSU sind alles andere als gut. Schließlich war die Partei 2008 aus der außerparlamentarischen Opposition mit einem Ergebnis von immerhin acht Prozent in die bayerische Landesregierung gekommen - um schließlich fünf Jahre später wieder hochkant aus dem Landtag herauszufliegen. Eigene Fehler, das damals schlechte Image der FDP in der schwarz-gelben Koalition im Bund und der wenig FDP-freundliche Kurs des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) führten am Ende dazu, dass die Liberalen im Herbst 2013 deutlich unter fünf Prozent fielen.

Die Liberalen sind also gewarnt.