Nach Bayernwahl Nahles spricht sich gegen "rote Linien" in GroKo-Frage aus

SPD-Chefin Andrea Nahles will einen Tag nach der schweren Niederlage bei der Landtagswahl in Bayern keine Bedingungen für den Verbleib in der Großen Koalition nennen. "Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt." Das Schicksal der Großen Koalition hänge nicht vom Ergebnis einer Landtagswahl ab.

Die Funktionsfähigkeit des Bündnisses werde sich vielmehr in den nächsten Monaten erweisen, sagte Nahles. Dabei werde es auch darum gehen, inwieweit die SPD ihre Themen durchsetzen könne.

Die SPD erzielte in Bayern mit 9,7 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in der Geschichte der Partei. Es war die erste Landtagswahl, seit Nahles zur Nachfolgerin von Martin Schulz an der Parteispitze gewählt worden war.

Für die schweren Verluste von SPD und CSU in Bayern machte sie erneut die Streitigkeiten in der Berliner Regierung mitverantwortlich. Zur Zukunft von Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte Nahles: "Personalentscheidungen der CSU müssen in der CSU getroffen werden." Der "ganze Stil" der Koalition müsse sich aber ändern.

Bayerns SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sagte dagegen mit Blick auf Seehofer: "Ein solcher Mann ist für mich in Bayern nicht mehr tragbar." Seehofer spalte das Land, anstatt es zusammenzuführen.

"Das Ergebnis tut unglaublich weh", sagte Kohnen zum Ausgang der Wahl. Man habe geschlossen wie nie gekämpft, sei aber auf eine unglaublich große Skepsis bei vielen Bürgern gestoßen. Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ist, hatte besonders auf das Thema bezahlbarer Wohnraum und Kampf gegen hohe Mieten gesetzt.

Stegner stellt Fortbestand der GroKo infrage

Skeptischer als Nahles äußerte sich Ralf Stegner über den Fortbestand der Großen Koalition. "Da muss sich etwas gravierend ändern, wenn diese Regierung Bestand haben soll", sagte der SPD-Vize. Die Wähler in Bayern hätten "zur Arbeit der Berliner GroKo ein sehr negatives Urteil gesprochen".

Die SPD habe bei wichtigen Themen gute Ideen für eine gerechte Zukunft des Landes, sagte Stegner. "Da geht es nicht um die angeblich drohende Islamisierung des Dorfes, sondern um Wohnen, Rente, Bildung, Arbeit und ein soziales Europa." Damit müsse es der Partei gelingen, das Vertrauen der Bürger wiederzugewinnen.

Steinmeier sieht "große Veränderungen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von "großen Veränderungen", die sich im Ergebnis der Bayernwahl niedergeschlagen hätten. "Welche Schlüsse daraus für den Bund und die politische Debatte insgesamt zu ziehen sind, müssen jetzt zunächst die Verantwortlichen in den Parteien miteinander diskutieren", sagte Steinmeier bei einem Besuch im Siemens-Werk im sächsischen Görlitz.

Er verstehe, dass die Bevölkerung mit Interesse, "manche mit Freude, manche mit Sorgen", auf solche Wahlergebnisse schaue. Er sei aber "davon überzeugt: Diejenigen, die sich um Verantwortung beworben haben, werden in der Lage sein, mit Verantwortung umzugehen".