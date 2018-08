Grüne Erfolgsträume vor Bayern-Wahl Ein Sieg muss her

Schon einmal haben die Grünen von der Schwäche der CSU profitiert: 2008 war das, damals verlor die CSU unter Erwin Huber und Günther Beckstein die absolute Mehrheit - sie rutschte auf 43,4 Prozent.

Ein Desaster.

Die Grünen legten zwar laut Wählerwanderungsstatistik nur um 60.000 Stimmen zu, aber es reichte, um das beste Wahlergebnis in Bayern jemals einzufahren: 9,4 Prozent.

Dieses Mal rechnen die bayerischen Grünen mit deutlich mehr: Im Dezember lagen sie in Umfragen noch bei zehn Prozent, dann waren es elf, zwölf, 13, 14. Zuletzt sah Civey sie gar bei 15 Prozent. Die Grünen freut es. Sie lechzen nach der Macht.

Doch das Hoch speist sich nicht nur aus einer parteiinternen Stärke. Sondern auch aus der Schwäche der anderen. Die SPD in Bayern ist schon 2003 auf unter 20 Prozent gestürzt. Im Süden hat sie ihren Nimbus als Volkspartei schon lang verloren. Nun ist sie in Umfragen bei knapp über zwölf Prozent angelangt und liegt damit weit hinter den Grünen und der AfD.

Sie wolle auf soziale Themen setzen, sagt SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, vor allem Wohnraum liege ihr am Herzen. Über den Plakaten mit Fotos von ihr prangt in Großbuchstaben das Wort "Anstand". Ein Platzhaltwort, es erinnert schmerzlich an die "Gerechtigkeit", die im Sommer 2017 von Martin Schulz zu einem diffusen Wahlkampfmotto überhöht wurde.

Für Söder läuft es nicht gut

Auch die CSU ist dieser Tage schwer gezeichnet, sackt von einem Umfragetief ins nächste. Seit März ist Markus Söder Ministerpräsident des Freistaats. Es läuft nicht sonderlich gut für ihn.

CSU-Chef Horst Seehofer provozierte die schlimmste Unionskrise seit den Siebzigerjahren, wegen einer Flüchtlingspolitik, die eigentlich schon wieder im Sinne der CSU verschärft worden war.

Doch es war nicht nur die Krise: Gegen das Polizeiaufgabengesetz, das Söder vehement verteidigte, haben Zehntausende protestiert, genau wie gegen das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. Zuletzt gingen auf der #ausgehetzt-Demo gegen die Politik der CSU mindestens 20.000 Menschen auf die Straße.

Das alles schadet Söder, der sich zu Beginn seiner Amtszeit gern als Landesvater zeigte. Verbale Frontalattacken, wie er sie während des Streits mit der Schwesterpartei austeilte (man erinnere sich an den "Asyltourismus") passen nur leider nicht zum Bild eines Staatsmanns. Auch vielen gestandenen CSU-Wählern waren die Ausfälle ihres Ministerpräsidenten und des CSU-Chefs zu scharf. Mit christlicher Nächstenliebe hatten die nicht mehr viel zu tun.

Die Grünen sind Balsam für die konservative Seele der Bayern

Dagegen haben die Grünen einen Trumpf. Sie haben eine Spitzenkandidatin, wie sie sie besser nicht hätten erfinden können: Katharina Schulze hat Polizeikongresse organisiert, sie fährt auf Streife mit, auf ihrer Website schreibt sie: "Damit Bayern Heimat bleibt - Betonflut eindämmen". Balsam für die konservative bayerische Seele. Denn die achtet schließlich auf ihr Land, ist stolz auf die Seen, die Wiesen, die Kühe, die Berge.

Laut dem bayerischen Landesamt für Statistik wurden im Jahr 2016 jeden Tag durchschnittlich 9,8 Quadratmeter bebaut. Die Grünen sprechen in einem Aufruf gar von 13 Quadratmetern. Dagegen kämpft Schulze.

imago/ ZUMA Press Katharina Schulze auf der #ausgehetzt-Demo

Doch sie kann auch Großstadt. "So bunt, so vielfältig, so demokratisch", rief sie auf der #ausgehetzt-Demo in die Menge. Schulze redet, wie sie denkt: Schnell, herzlich, pragmatisch, ihre Hände sprechen mit. Sie ist erst 33 Jahre alt, aber im Landtag respektieren sie auch die Abgeordneten der CSU.

Ludwig Hartmann, 40, ist der andere Teil der Bayerischen Doppelspitzenkandidatur. Er wollte Schwarz-Grün, daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. Zuletzt hatten sich Hartmann und Schulze klar von Söders Kurs distanziert. Aber Verantwortung übernehmen wollen sie trotzdem. "Gut möglich, dass die CSU nach dem deutlichen Verlust der absoluten Mehrheit bereit ist, zu einer Position der Vernunft zurückzukehren. Das würde die Möglichkeit von Kompromissen mit der CSU wieder ermöglichen", sagte Hartmann dem SPIEGEL.

Das Bundespersonal unterstützt den Wahlkampf

Nicht nur Schulze und Hartmann, auch das grüne Spitzenpersonal auf Bundesebene versucht, neue Wählerschichten zu erschließen. Allen voran die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock, die ihre Sommertour "Des Glückes Unterpfand" getauft haben. Sie wollen Geschichten von Heimat erzählen. Das passt zur bayerischen Landtagswahl. (Lesen Sie das Habeck-Portrait aus dem aktuellen SPIEGEL. "Krass, cool, alles supergeil")

Seit Baerbock und Habeck die Partei übernommen haben, sind die Grünen außerordentlich zufrieden mit sich. Bei der Landtagswahl in Bayern müssen sie nun aber liefern. Ansonsten könnte der Höhenflug ein jähes Ende finden.

Das Ziel muss deshalb sein, so stark zu werden, dass die CSU nicht an ihnen vorbeikommt. Sie könnte auch mit der SPD koalieren, möglicherweise auch mit den Freien Wählern. Doch Söder ist durchaus zuzutrauen, dass die Grünen ihm als Partner nicht einmal unrecht wären. Schließlich hat er sich schon als bayerischer Umweltminister als Klimaschutz-Advokat profiliert.

imago/ ZUMA Press Schulze und Hartmann

Grünen-Chefin Baerbock sagte zwar bereits "mit diesem Herrn Söder und dieser CSU wird es so keine Gespräche geben können". Doch "dieser Herr Söder" klingt seit ein paar Wochen im Wahlkampf eher zahm.

Nachfrage bei Katharina Schulze: Könnten Sie mit dem milderen Herrn Söder koalieren? "Ach, Herr Söder kündigt immer vieles an, jetzt muss man erstmal schauen, ob es überhaupt dabei bleibt", sagt sie dem SPIEGEL. Für die Grünen ändere sich nichts: "Mit uns kann man immer über ökologische und gerechte Politik reden. Über autoritäre und anti-europäische Politik aber sicher nicht."

Sollten die Grünen den Sprung in die Regierung nicht schaffen, wäre das zwar ein Schlag, aber verkraftbar. Wenn sie aber nicht deutlich zweistellig werden, wäre das ein Fiasko, auch auf Bundesebene. Die Strategie von Habeck und Baerbock würde in Frage gestellt, der Traum der grünen Volkspartei wäre in sehr weite Ferne gerückt.

Die Grünen brauchen diesen Sieg.