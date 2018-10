SPD-Krise nach Bayernwahl Hoffen auf Hessen

Die Devise nach dem Debakel lautet Stillhalten: In der SPD herrscht nach der Bayernwahl eine eigentümliche Ruhe. Trotz des historisch schlechten Wahlergebnisses bei einer Landtagswahl und der brodelnden Unzufriedenheit mit der Großen Koalition traut sich derzeit niemand, den Kurs von SPD-Chefin Andrea Nahles offen infrage zu stellen.

Auch in der Vorstandssitzung am Montag gab es laut Teilnehmern keine offene Kritik an Nahles. Die Stimmung sei nachdenklich gewesen, niemand habe mit der Parteispitze abgerechnet.

Der Hintergrund ist klar: Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Und trotz der Dauerkrise der Partei hofft die SPD auf einen Erfolg von Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel. In den Umfragen liegen die hessischen Genossen nur wenige Prozentpunkte hinter der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier - und rund zehn Prozentpunkte über den Werten der Bundespartei.

Niemand soll das Ergebnis gefährden - mit Diskussionen über Nahles oder einen möglichen Bruch der GroKo. So lautet der Kurs, den sowohl die Parteispitze als auch ihre Kritiker um den Juso-Chef Kevin Kühnert propagieren. Die Gründe für das Debakel bei der Bayernwahl sollen erst bei einer Vorstandsklausur Anfang November aufgearbeitet werden - eine Woche nach der Hessenwahl.

Die tief getroffene Partei verordnet sich selbst eine Atempause. Nahles hofft, dass Schäfer-Gümbel ihr mit einem guten Ergebnis die Arbeit wieder ein wenig leichter macht. Doch die Debatte über einen Ausstieg aus der GroKo ist damit nur vertagt. Das zeigen Aussagen von Kühnert und dem Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag: Thomas Kutschaty riet im "Kölner Stadt-Anzeiger" dazu, die Koalition zu verlassen: "Solange wir Juniorpartner in der Großen Koalition sind, werden wir nicht als Alternative wahrgenommen."

Kühnert und Kutschaty kämpften allerdings bereits beim Mitgliederentscheid im Frühjahr an führender Stelle gegen die GroKo. Im Parteivorstand und in der Bundestagsfraktion sind die Kritiker klar in der Minderheit, dort genießt die Parteiführung um Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz noch breite Unterstützung.

"Mit markigen Sprüchen allein ist es jetzt nicht getan", sagte Anke Rehlinger dem SPIEGEL. Sie ist Chefin der SPD im Saarland und Mitglied im Parteivorstand. "Wir müssen bei der Klausurtagung nach der Hessenwahl unsere wichtigsten Themen fokussieren und Unklarheiten beseitigen." Sie halte nichts davon, die Zukunft der Großen Koalition vom Wahlergebnis in Hessen abhängig zu machen, sagte Rehlinger weiter. "Entscheidend ist, ob wir es schaffen, uns in der Koalition stärker zu profilieren, und ob die Kanzlerin ihren Laden in den Griff bekommt. Merkel muss ihre Zuschauerrolle jetzt verlassen und die Quertreiber aus Bayern unter Kontrolle bringen."

Nahles ist angeschlagen

Doch klar ist auch: Nach gerade einmal einem halben Jahr im Amt ist SPD-Chefin Nahles sichtbar angeschlagen. Entgeistert haben selbst einige ihre treuesten Unterstützer erlebt, wie sie den Fall Hans-Georg Maaßen unterschätzte. Ihre Zustimmung zur Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzchefs musste Nahles nach massiver Kritik aus der Partei zurücknehmen, auch die zweite Einigung - Maaßen soll Sonderberater im Innenministerium werden - gilt in der SPD allenfalls als Schadensbegrenzung.

Derzeit gibt es keine erkennbaren Bestrebungen, Nahles zu stürzen. Schon aus Mangel an Alternativen. Doch es mehren sich die Forderungen, die Vorsitzende müsse die Macht stärker teilen. Rehlinger etwa betonte, sie habe kein Interesse an einer neuen Personaldebatte. Aber sie sagte auch: "Allein ist die Aufgabe nicht zu stemmen. Wir brauchen alle miteinander ein besseres Teamplay. Das ist die Verantwortung des gesamten Vorstands, nicht nur einer einzelnen Person."

Einer ihrer Stellvertreter ist Schäfer-Gümbel. Und der tritt am Mittwochabend im TV-Duell gegen CDU-Ministerpräsident Bouffier an, eineinhalb Wochen vor der Hessenwahl. Beide kämpfen dann nicht nur für sich - sondern auch für ihre Parteivorsitzenden in Berlin.

Denn im Falle einer Niederlage von Bouffier dürfte Kanzlerin Angela Merkel noch stärker unter Druck geraten, ihre Wiederwahl beim CDU-Parteitag im Dezember wäre wohl ernsthaft in Gefahr. Die GroKo steht vor schicksalhaften Wochen.

