SPD in Bayern Verlieren aus Tradition

Traut man den Umfragen, wird die SPD am Sonntag das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte in Bayern einfahren. Zwischen 11 und 13 Prozent sagen ihr die Demoskopen voraus. Das ist so schlecht, dass es selbst für die bayerische SPD außergewöhnlich ist. Möglicherweise rutscht die Partei am Sonntag auf den vierten oder fünften Platz im Parteienspektrum ab.

Nun sitzt die bayerische SPD seit gut 60 Jahren in der Opposition. Und bei nahezu jeder Wahl wird es schlimmer. Zusätzlich zehrt die Krise der Bundespartei am Landesverband. Verlieren hat Tradition bei den weiß-blauen Genossen.

Diesmal ist Natascha Kohnen dran. Die Spitzenkandidatin der SPD steht vor der besonders bitteren Situation, dass nach all den Jahrzehnten endlich einmal die CSU massiv schwächelt - aber profitieren können bislang nicht die Sozialdemokraten, sondern Grüne und Rechtspopulisten.

Auf dem SPD-Wahlkampfhöhepunkt im Münchner Augustiner-Keller in dieser Woche macht die 50-jährige Kohnen gute Miene zum bösen Spiel. Auch die SPD-Basis zieht mit, klatscht sich Mut zu. Es gibt Bier, kalte Platten mit Salami, Fleischbällchen, Käsehäppchen. Unprätentiös kommt das Essen daher, unprätentiös will sich die SPD präsentieren. Auf den Tischen liegen Parteifähnchen, die ersten 400 Gäste bekommen eine Marke für ein Freigetränk. Die SPD wird ihre Marken los, immerhin das, der Saal ist voll.

Die Frage bleibt: Warum tut Kohnen sich das überhaupt an?

"Wir halten zusammen wie noch nie", ruft sie später in den Saal. "Das gibt nicht nur mir die Kraft, sondern das gibt uns allen die Kraft, die wir jetzt brauchen." Die Zeit für die SPD sei schwierig: "Aber ich sage euch auch: Weil wir so geschlossen sind, können wir alles geben!"

Kohnen kam spät in die Politik, erst mit 33 Jahren wurde sie Mitglied der SPD, weil sie keine Kita-Plätze für ihre Kinder fand.

Sie machte schnell Karriere, 2008 zog sie in den Landtag ein und wurde 2009 Generalsekretärin der Landespartei. Im Jahr 2017 übernahm sie von Florian Pronold den Parteivorsitz und wurde vom Landesvorstand einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt.

Sie ließ auf ihre Wahlplakate "Anstand" drucken, will sich als eine Art "Anti-Söder" inszenieren. Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit seien ihr wichtig, das betont sie, wo sie nur kann. Kohnen hat SPD-Chefin Andrea Nahles für ihre Zustimmung zur zwischenzeitlichen Beförderung des scheidenden Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen kritisiert, einen Brief an die Vorsitzende geschrieben und Nahles' spätere Entschuldigung gelobt.

Die SPD hat in ihrem Wahlkampf das Thema Wohnen in den Mittelpunkt gerückt. Das halten viele in der Partei für einen Fehler. Denn die zu teuren Mieten sind vor allem in München und Nürnberg ein Problem - beide Städte werden seit Ewigkeiten von der SPD regiert. Bauen ist zwar Sache des Landes, aber eben auch der Kommunen. Zusätzlich ist es ein urbanes Problem, auf dem Land könnte die SPD damit Stimmen verlieren.

Kohnen redet zudem wenig über Flüchtlinge. Doch der politische Diskurs in Bayern wird von diesem Thema dominiert. Sich dem nicht zu stellen - das ist eine zumindest fragwürdige Strategie.

Aus der Bundestagsfraktion heißt es bereits, Kohnen habe einen "Grüne light"-Wahlkampf geführt, das sei ein schwerer Fehler. Denn der Wähler liebt das Original, nicht die Kopie. In der Polarisierung zwischen Grünen und CSU gehe die SPD nun unter.

DPA Kohnen, Münchens Oberbürgermeister Reiter, SPD-Chefin Nahles

Die Schuldzuweisungen haben also begonnen. Berlin gibt München die Schuld, München macht Berlin verantwortlich. Auch im Augustiner-Keller gibt es davon eine Kostprobe. Da erzählt der SPD-Oberbürgermeister der Stadt, Dieter Reiter, von seinem Vorgänger und SPD-Urgestein Hans-Jochen Vogel. Die Vehemenz, die er bei ihm sehe, vermisse er bei den Berliner Kolleginnen und Kollegen. Da wolle er ganz ehrlich sein.

Die Stimmung bei den Wahlkämpfern aber sei bestens, sagt der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Markus Rinderspacher: "Ich hoffe, dass da noch was geht."

Kohnen kommt nicht aus einer klassischen Arbeiterfamilie, sondern aus einem 68er-Haushalt. Ihr Vater war Regisseur und Rechtsanwalt, ihre Kindheit in der Münchner Maxvorstadt sei reich an politischen Diskussionen und Fingerfarben gewesen, so erzählt sie es im Wahlkampf. Die Eltern ließen sich früh scheiden, Kohnen wuchs beim Vater und seiner zweiten Ehefrau auf. Sie war ein Fan von Willy Brandt und nahm Kohnen als Jugendliche mit zur SPD.

In ihrem Leben vor der Politik aber war Kohnen Biologin und Schulbuchlektorin. Sie bekam zwei Kinder, lebte in Paris und zog schließlich zurück ins Münchner Umland. Die Naturwissenschaftlerin verlässt sich nun vor allem auf die Umfragen, die sagen, dass knapp die Hälfte der Bayern noch nicht wisse, wie sie am Sonntag abstimmen werden.

Der SPD bleibt nichts anderes übrig, als die Stunden zu zählen und auf ein Wunder zu hoffen.