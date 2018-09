Merkel und Söder im Allgäu Waffenstillstand im Kaisersaal

Nun also doch. Lange hieß es, Markus Söder sei nicht erpicht darauf, Wahlkampfhilfe durch Angela Merkel zu erhalten. "Zu meiner Abschlusskundgebung", soll er zu einem Bekannten auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsstreits gesagt haben, "kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler" - und meinte den Österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz.

Jetzt traten die beiden doch gemeinsam auf. Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel hatte nach Ottobeuren ins bayerische Unterallgäu geladen, ein 8000-Einwohner-Dorf, in dem eigentlich nichts besonders groß ist außer der barocken Basilika in seiner Mitte.

Offiziell trägt die Veranstaltung den Titel "Europapolitisches Symposium". Auch Manfred Weber (CSU) ist da, der als Kandidat der EVP den EU-Kommissionspräsidenten beerben möchte. Aber zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ist es vor allem: eine Wahlkampfveranstaltung.

Für den kleinen Ort ist der Besuch von Merkel eine Belastungsprobe. Mehr als 2000 Gäste reisen an, um ein klassisches Konzert zu hören, an dem auch die Kanzlerin teilnehmen wird. Und dann ist da noch die Kundgebung der AfD. Die Partei hat zu einer "Merkel muss weg"-Demo am Marktplatz angemeldet, der Rechtsaußen Björn Höcke hatte Anhänger bundesweit aufgerufen, in den Ort zu reisen. Zwei Gegendemos haben sich angekündigt. "Wir sind alle extrem angespannt", sagte der Leiter des Touristikamts, Peter Kraus im Vorfeld. Im ganzen Ort erhöhtes Polizeiaufgebot, am Himmel kreist alle paar Minuten ein Helikopter.

Söder gibt sich pro-europäisch

Gleich in seiner Begrüßung sagt Waigel, der gerade an einem Buch über die schwerste Krise der Schwesterparteien CDU und CSU schreibt, den Trennungsbeschluss von Wildbad Kreuth 1976: Im Gegensatz zu damals sei der Umgang zwischen CDU und CSU "geradezu liebevoll".

Wie gehen also Merkel und Söder an diesem Nachmittag miteinander um? "Ausdrücklich herzlich willkommen in Bayern", sagt der Ministerpräsident und nickt der Kanzlerin zu.

Es folgt - nach einem Werbeblock für den Freistaat, dem es immer noch mal ein bisschen besser gehe als dem Rest von Deutschland - eine staatstragende Rede für Europa. In Zeiten, in denen das Land so gespalten sei, sei vor allem die Stabilität durch den europäischen Gedanken wichtig. An einem grundsätzlichen Ja zu Europa könne es keinen Zweifel geben, sagt Söder, "wie soll man das denn alleine schaffen?" Das klingt anders als noch im Sommer. Da sprach Söder davon, die "Zeiten des geordneten Multilateralismus" seien vorbei, in denen es um nationale Alleingänge und Abgrenzung ging.

Angela Merkel sitzt in der ersten Reihe nickt und klatscht auch mal. Sie geht dann aber in ihrer Rede genau auf jenen Multilateralismus ein, was man durchaus als Seitenhieb auf Söders Anti-Europa-Kurs im Sommer werten kann: Sie kritisiert den US-Präsidenten Donald Trump und dessen "America First"-Haltung, seine Ablehnung von Bündnissen wie etwa in den Vereinten Nationen.

Auch sie betont, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb Europas sei. Verwurzelung in der Region und gleichzeitige Weltoffenheit seien keine Gegensätze. "Ich mache mir viele Gedanken, dass das so viel in Frage gestellt wird", sagt sie.

Der Saal, in dem Merkel und Söder sprechen, trägt den Namen "Kaisersaal", es ist ein barocker Raum des Ottobeurer Klosters, flankiert von überlebensgroßen Statuen Habsburger Kaiser. Einst Menschen der Macht, heute nicht mehr als eine Wandverzierung.

Auch Merkel und Söder müssen um ihre Macht kämpfen. Die vergangenen Wochen haben dem Image der Kanzlerin massiv geschadet, das zeigt eine repräsentative Umfrage für den SPIEGEL: Zuerst das Gezerre um den geschassten Verfassungsschutzchef Maaßen, dann die Abwahl ihres treuen Fraktionsvorsitzenden Kauder. Geht die Ära Merkel ihrem Ende zu?

Unsichere Zeiten auch für Söder: Die CSU kommt kurz vor der Landtagswahl nicht raus aus dem Umfragetief, steuert auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Und dann ist da der Unruhestifter in Berlin, Parteichef Horst Seehofer. Der wird an diesem Tag mit keinem Wort erwähnt. Ihm gilt lediglich ein Seitenhieb Söders: Er sei jetzt sechs Monate Ministerpräsident, "wegen mir hätte es auch schon ein bisschen eher starten können."

Auf dem Marktplatz bleibt die befürchtete Eskalation aus: Ein paar Dutzend AfD-Demonstranten stehen einigen hundert Protestierenden der Initiativen "Ottobeuren ist und bleibt bunt" und dem "Bündnis gegen Rassismus" gegenüber. Nach eineinhalb Stunden leert sich der Platz. Die Menschen mit den bunten Fahnen und Plakaten in der Hand stehen jetzt in der Schlange vor der Eisdiele.

Wie ruhig oder unruhig werden die nächsten Wochen zwischen CSU und CDU? Vieles hängt ab vom Ergebnis der Bayern-Wahl. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Worte Stabilität, Ordnung, Sicherheit oft fallen an diesem Nachmittag - bei Söder und bei Merkel. Sie wünschen es sich selbst wohl am allermeisten.