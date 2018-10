Seit 1962 stellt die CSU den bayerischen Ministerpräsidenten. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird sich daran auch nichts ändern. Trotz großer Verluste werden die Christsozialen im neuen Landtag wieder die mit Abstand größte Fraktion stellen. Um zu regieren, braucht die CSU aber einen Koalitionspartner - zum dritten Mal in den vergangenen 56 Jahren.

Diese Regierungskoalitionen wären möglich:

CSU-Freie Wähler

Ministerpräsident Markus Söder hat in einer ersten Reaktion von einer "Priorität für ein bürgerliches Bündnis" gesprochen. Im Klartext heißt das, dass die CSU eine Koalition mit den Freien Wählern anstrebt. Deren Vorsitzender Hubert Aiwanger hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume schon nach Bekanntgabe der ersten Prognosen zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aufgefordert. "Die sollen sich bei uns melden", sagte Aiwanger.

Allerdings steht noch nicht endgültig fest, ob eine Zweierkoalition aus CSU und Freien Wählern überhaupt eine Mehrheit hat und damit regierungsfähig wäre.

CSU-Freie Wähler-FDP

Sollte die FDP in den Landtag einziehen, könnte sie als dritter Partner in ein "bürgerliches Bündnis" einsteigen. In dem Fall müssten alle Beteiligten noch mehr Kompromisse machen, hätten dafür aber eine stabile Mehrheit.

Obwohl die Liberalen mit 5,1 Prozent in den Hochrechnungen noch um den Einzug ins Parlament bangen müssen, bezeichnete der FDP-Vorsitzende Christian Lindner das Ergebnis als Erfolg. Lindner sagte, Bayern sei traditionell ein "schwieriges Pflaster" für seine Partei. Zu einer möglichen Regierungsbeteiligung äußerte er sich bislang nicht. Spitzenkandidat Martin Hagen sagte, man müsse zunächst auf das endgültige Wahlergebnis warten und dann "mal schauen, wann das Telefon klingelt".

CSU-Grüne

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer hatte eine Koalition mit den Grünen im Vorfeld der Wahl kategorisch ausgeschlossen. Auch Söder betonte nach der ersten Hochrechnung, dass sich die Programme der Parteien in vielen Punkten klar widersprechen würden. "Die Grünen sind inhaltlich weit von uns entfernt", sagte Söder in der ARD.

Trotzdem wäre ein solches Bündnis rechnerisch möglich, da die Grünen die zweitstärkste Fraktion stellen. Zudem hat Spitzenkandidatin Katharina Schulze mehrfach betont, dass sie regieren und Verantwortung übernehmen wolle. Allerdings stellt Schulze auch Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Man könne mit ihrer Partie über eine gerechte, ökologische und proeuropäische Politik reden, nicht aber über eine antieuropäische oder autoritäre Politik.

Was trotz aller inhaltlichen Differenzen - vor allem beim Dauerstreitthema Zuwanderung - aus CSU-Sicht für diese Koalition sprechen könnte: Je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, wäre das Bündnis mit den Grünen möglicherweise die einzige Zweierkoalition mit einer Mehrheit im Landtag.

CSU-SPD-FDP

Die SPD ist neben der CSU der größte Wahlverlierer und muss um die Zweistelligkeit bangen. Zusammen wären die beiden Parteien im bayerischen Landtag nicht mehrheitsfähig. Denkbar wäre auch hier eine Dreierkoalition unter Einbeziehung der FDP. Das erscheint allerdings als die unwahrscheinlichste aller denkbaren Alternativen.