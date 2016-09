Nach "Umvolkung"-Tweet Von Storch bietet Kudla offenbar AfD-Mitgliedschaft an

Beatrix von Storch hat sich in den Fall Kudla eingeschaltet. Der "Bild"-Zeitung sagte die Vizechefin der AfD: "Jeder kann sich mal im Ton vergreifen, aber grundsätzlich sind konservative Abgeordnete bei uns willkommen."

Bettina Kudla hatte am Samstag zur Flüchtlingskrise getwittert und sich dabei eines Nazi-Propagandabegriffes bedient. "Die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen", schrieb sie. Und: Bundeskanzlerin Angela Merkel "streitet es ab". Kudla erntete dafür auch Kritik innerhalb ihrer Partei. Inzwischen hat sie den umstrittenen Tweet gelöscht - genauso wie einen weiteren, in dem sie den verfolgten türkischen Journalisten Can Dündar verunglimpfte.

Twitter/ Bettina Kudla Screenshot des umstrittenen Tweets von Bettina Kudla

Die Führung der Unionsfraktion will die Parlamentarierin noch in dieser Woche zur Rede stellen. Grund für einen Rauswurf aus der Fraktion sieht deren Vorsitzender Volker Kauder aber momentan nicht: "Wir sollten jetzt nichts überstürzen", sagte der CDU-Politiker SPIEGEL ONLINE.

Von Storch hat selbst Erfahrung mit Äußerungen in sozialen Netzwerken, die für Kritik sorgen: So erklärte sie beispielsweise Anfang des Jahres via Facebook, an der Grenze sei auch der Schusswaffeneinsatz gegen Frauen und Kinder zulässig. Später entschuldigte sie sich für die menschenverachtende Äußerung und erklärte, sie sei auf der Computermaus "abgerutscht".