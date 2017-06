Berlin Justizsenator entschuldigt sich für Polizeieinsatz bei Tod von Ohnesorg

Noch am selben Tag starb Benno Ohnesorg. Polizisten in Uniform und Zivil hatten Anti-Schah-Demonstranten am Abend des 2. Juni 1967 verfolgt, in einem Hinterhof schoss Karl-Heinz Kurras dem 26-jährigen Studenten in den Kopf. Ohnesorg starb kurz darauf; wütende Proteste überall in der Bundesrepublik folgten. Kurras-Kollegen und Vorgesetzte vertuschten die Tat.