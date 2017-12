Weihnachtsmarkt-Attentat Merkel will Angehörige des Anschlags erneut treffen

Angela Merkel hat nach dem Treffen mit Hinterbliebenen und Verletzten des Berliner Weihnachtsmarktanschlags weitere Zusammenkünfte angekündigt: "Heute ist ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag des Willens, das, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen", sagte Merkel in Berlin am Rande der Gedenkfeierlichkeiten zum ersten Jahrestag des Attentats.

Sie war am Montag erstmals mit Betroffenen und Angehörigen im Bundeskanzleramt zusammengekommen. Zuvor hatte es an Kanzlerin und Regierung von verschiedenen Seiten scharfe Kritik gegeben. In einem offenen Brief hatten die Betroffenen bemängelt, dass der Staat sie nicht ausreichend finanziell unterstützt habe. Merkel warfen sie vor, sich nie persönlich an die Hinterbliebenen gewandt zu haben. Ähnliche Worte hatte auch der Opferbeauftragte Kurt Beck geäußert.

Das Treffen mit den Angehörigen hinterließ bei Merkel offenbar einen starken Eindruck: "Es war ein sehr offenes, auch vonseiten der Menschen, die betroffen sind, sehr schonungsloses Gespräch", sagte Merkel. Das Gespräch habe gezeigt, "welche Schwächen unser Staat in so einer Situation auch gezeigt hat". Merkel kündigte ein erneutes Treffen an. Dabei gehe es um die Fragen: "Was haben wir gelernt? Was werden wir in Zukunft anders machen?"

Der Anschlag habe "für viele Menschen ihr bisheriges Leben zerstört", sagte Merkel. Die Bundesregierung werde "alles Menschenmögliche" tun, damit Betroffene eines Anschlags wieder leichter ins Leben zurückfinden.

Die Kanzlerin nahm am Dienstag mit anderen Mitgliedern der Bundesregierung, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und weiteren Spitzenpolitikern an der Einweihung einer Gedenkstätte auf dem Berliner Breitscheidplatz teil.

Der Attentäter Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gekaperten Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gefahren und hatte dabei elf Menschen getötet, rund 70 wurden teils schwer verletzt.