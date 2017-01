Schloss Bellevue Gauck lädt Angehörige der Berliner Anschlagsopfer ein

Bundespräsident Joachim Gauck reagiert auf die anhaltende Kritik am staatlichen Gedenken für die Opfer des Anschlags in Berlin mit einer eigenen Geste. Das Staatsoberhaupt hat die nächsten Angehörigen der zwölf Toten in seinen Amtssitz eingeladen. "Das Treffen im Schloss Bellevue soll nicht öffentlich und vertraulich stattfinden. Ein Termin ist für die kommenden Wochen geplant", sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes SPIEGEL ONLINE.

Gauck wolle den Angehörigen damit zeigen, dass man nach dem Anschlag zusammenstehe, er wolle ihnen "Halt geben", hieß es weiter. Es seien sowohl die nächsten Angehörigen der Opfer aus Deutschland sowie aus dem Ausland vom Bundespräsidenten angeschrieben und eingeladen worden, so die Sprecherin.

Bei dem Anschlag durch einen islamistischen Täter waren am 19. Dezember auf dem Breitscheidplatz zwölf Personen getötet worden - sieben Deutsche sowie Menschen mit tschechischer, ukrainischer, italienischer, israelischer sowie polnischer Staatsangehörigkeit. Rund 50 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gaucks Einladung ist auch eine Reaktion auf die Debatte, die zu Beginn des Jahres in Medien und in der Öffentlichkeit eingesetzt hatte. Sie kreist darum, ob den Opfern und ihren Angehörigen angemessen gedacht worden ist. Kurz nach dem Anschlag hatte es symbolische Gesten von allen Repräsentanten des Staates in Berlin gegeben, unter anderem auch durch einen Gottesdienst.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte dennoch vergangene Woche zu einer Gedenkveranstaltung in den Bundestag eingeladen und eine Rede gehalten. Daran hatten neben dem Bundeskabinett auch Bundespräsident Gauck, seine Lebensgefährtin und diplomatische Vertreter aus den Staaten der Opfer teilgenommen.

Neben der Frage einer angemessenen symbolischen Würdigung durch den Staat werden seit dem Anschlag auch verstärkt materielle Entschädigungen für die Angehörigen der Toten und die verletzten Opfer in der Öffentlichkeit diskutiert. Im Rechtsausschuss des Bundestags wurde vergangene Woche von den Grünen eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) angemahnt.

Der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, forderte im Interview mit SPIEGEL ONLINE eine Änderung des Gesetzes, um eine klare Rechtsposition für die Geschädigten des Anschlags von Berlin zu schaffen. "Ich möchte nicht, dass diese Opfer als Opfer zweiter Klasse behandelt werden", so der Jurist.