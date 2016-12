+++ Berlin-Newsblog +++  SEK-Razzia in Flüchtlingsunterkunft

In Berlin ist am Montagabend ein Lkw auf einen Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Zwölf Menschen starben, mindestens 48 wurden verletzt. Innenminister Thomas de Maizière äußerte sich in der Nacht in der ARD: Vieles spreche für einen Anschlag. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei Berlin mit, dass ihre Ermittler davon ausgehen, dass der Lastwagen absichtlich in Richtung der Menschen gelenkt wurde. Der mutmaßliche Täter stammt offenbar aus Pakistan und reiste vor rund einem Jahr nach Deutschland ein.

Lesen Sie hier die aktuelle Entwicklung im Newsblog:

@@10.57 Uhr

Der polnische Speditionsbesitzer hat den Tod seines Fahrers bestätigt. Er habe seinen Cousin auf einem Polizeifoto identifiziert, sagte Ariel Z. im polnischen Fernsehen. "Das Foto ist sehr drastisch." Er habe es zunächst nicht sehen wollen. Der Frau des Lkw-Fahrers, die am Montag als letzte gegen 15 Uhr mit ihrem Mann telefonisch gesprochen haben soll, wurde es demnach nicht gezeigt. In den Stunden vor der Tat war der Pole nicht mehr zu erreichen. "Er war ein guter Fahrer, einer der letzten guten auf dem Markt", sagte Z. Der Verstorbene hinterlässt seine Frau und ein 17-jähriges Kind.

@@10.44 Uhr

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte gebeten, aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Opfer und deren Angehörige, am Dienstag auf eine Öffnung der Märkte zu verzichten.

@@10.39 Uhr

Wir haben vorsorglich die Zahl der Streifen in #Berlin erhöht. Wie in allen Bundesländern gehen die Kolleg. mit Schutzweste & MP auf Streife — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

@@10.29 Uhr

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich gegen eine Absage der Weihnachtsmärkte und ähnlicher Veranstaltungen in Deutschland ausgesprochen. Dies teilte das Bundesinnenministerium nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mit.

@@10.22 Uhr

Die AfD hat die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung mitverantwortlich für den mutmaßlichen Anschlag gemacht. "Deutschland ist nicht mehr sicher", sagte die Parteivorsitzende Frauke Petry.

@10.18 Uhr

Der Mann auf dem Beifahrersitz wurde offenbar erschossen. Das teilte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mit.

@@10.10 Uhr

Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Sicherheitsbehörden bislang nicht als Islamist aufgefallen. Der Mann tauche in der entsprechenden Datei der Behörden nicht auf, zitiert die dpa aus Sicherheitskreisen. Der Verdächtige sei der Polizei allerdings wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. Um welche Vergehen es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.

@@10.05 Uhr

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon (CDU), spricht von einem "Kriegszustand". "Wir müssen konstatieren, wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute, die immer nur das Gute sehen, nicht sehen möchten", sagte er. Bouillon kündigte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an. Es stehe zu befürchten, dass es Nachahmer gebe.

@@09.58 Uhr

Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei hat offenbar gegen vier Uhr am Morgen einen Hangar im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof gestürmt. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Auch das ZDF und die dpa berichten davon. Welche Verbindung zwischen dem Hangar und dem mutmaßlichen Täter besteht, ist derzeit unklar. Ein Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, sagte dem RBB am Dienstagmorgen, vier junge Männer Ende 20 seien befragt worden. Es habe aber keine Festnahmen gegeben. Etwa 200 Beamte sollen sich im Einsatz befinden. Der ehemalige Flughafen Tempelhof ist die größte Flüchtlingsunterkunft Berlins. Hier können laut eigener Aussage mehr als 2.000 Flüchtlinge untergebracht werden.

@@09.44 Uhr

Belgien und die Niederlande überprüfen die Sicherheitsvorkehrungen an Weihnachtsmärkten. Die Gefahrenstufe ließen sie aber zunächst unverändert auf dem zweithöchsten Niveau, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Auch die Bundesländer überdenken ihre Sicherheitskonzepte. Laut dpa wollen die Landesinnenminister im Laufe des Tages per Telefonschalte über die Lage beraten.

@@09.35 Uhr

Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE benutzt der Verdächtige die Namen Naved B. und Navid B. Behördenkreisen zufolge soll er 23 Jahre alt sein und aus Pakistan stammen. Am 1. Februar 2016 ist er demnach nach Deutschland eingereist, einen Aufenthaltstitel hat er seit dem 2. Juni 2016. Die Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Der mutmaßliche Täter könnte mit gefälschten Dokumenten und weiteren Alias-Namen operiert haben.

@@09.30 Uhr

Gegen 11.30 Uhr soll in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Kondolenzbuch des Senats ausliegen, in das sich zunächst die Mitglieder der Landesregierung eintragen sollen. Danach könnten sich die Berliner und Gäste der Stadt eintragen.

@@09:19 Uhr

"Wir müssen alles tun, um diese abscheuliche Tat sorgfältig und vollständig aufzuklären", fordert Justizminister Heiko Maas. "Wir stehen über den Generalbundesanwalt im permanenten Austausch mit den Sicherheitsbehörden." Innenminister Thomas de Maizière ließ unterdessen ein im ZDF angekündigtes Statement ausfallen.

@@09.16 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen geplanten Wahlkreis-Besuch in Mecklenburg-Vorpommern abgesagt. Das bestätigte ein Sprecher des Wahlkreisbüros in Greifswald. Die Kanzlerin wollte bei ihrer Kurzvisite vor Weihnachten ihren Wahlkreis Rügen, Stralsund und Greifswald besuchen.

@@09.04 Uhr

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im Auftrag des Generalbundesanwalts die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt übernommen. Ermittelt wird wegen Mordes und einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

@@08.52 Uhr

Der Unglücks-Lkw: Dieses im November auf Facebook publizierte Foto zeigt den Sattelschlepper, der am Montagabend über den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz Berlin gerast ist. Nach Angaben der polnischen Spedition sollte der Laster am Abend in Berlin parken. Das Entladen der transportierten Stahlträger war für Dienstag geplant. Laut GPS-Daten wurde der Laster am Montagnachmittag 15.44 Uhr, 16.52 Uhr und um 17.37 Uhr gestartet - von wem, ist bislang unklar. Um 19.34 Uhr sei der Lkw dann schließlich losgefahren. Gegen 19.45 Uhr habe der Wagen seinen Standort in Berlin endgültig verlassen, heißt es. Gegen 20 Uhr erreichte er den Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg.

@@08:49 Uhr

@@08:28 Uhr

@08:19 Uhr

Innenminister Thomas de Maizière hat bundesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Wie sein Ministerium mitteilte, gilt die Weisung für sämtliche Behörden unter Bundesaufsicht. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin am gestrigen Abend".

@@08.00 Uhr

Offenbar konnte der Verdächtige unter anderem deshalb gefasst werden, weil ein couragierter Zeuge den Mann nach dem mutmaßlichen Anschlag durch den Tiergarten verfolgt hat. Er habe währenddessen Kontakt zur Notrufzentrale am Telefon gehalten und fortlaufend die Position des mutmaßlichen Täters durchgegeben. Nach etwa zwei Kilometern habe die Besetzung eines Streifenwagens schließlich den Lkw-Fahrer an der Siegessäule stoppen können. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf einen Berliner Polizeisprecher.

@@07.49 Uhr

Der Berliner "Tagesspiegel" berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Verdächtige sei den Ermittlern bekannt, allerdings nicht wegen eines terroristischen Hintergrundes, sondern wegen kleinerer krimineller Delikte. Auch die dpa meldet, dass der mutmaßliche Täter der Polizei "wegen geringfügiger Delikte" bekannt gewesen sei. Sie beruft sich ebenfalls auf Sicherheitskreise.

@@06.50 Uhr

Nach Informationen des RBB handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann aus Pakistan. Er soll vor einem Jahr über Passau nach Deutschland eingereist sein. Auch die dpa berichtet, dass der Mann "Pakistaner oder Afghane sein könnte" und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise.

@@06.11 Uhr

Die Polizei formuliert den Vorfall nun etwas konkreter und spricht von "vermutlich terroristischem Anschlag":

Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am #Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

@@05.53 Uhr

Die Polizei hat sich wieder zu dem möglichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt geäußert. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert wurde.

@@04.56 Uhr

Die Polizei Berlin ruft auf Twitter dazu auf, Bild- und Videohinweise an die Behörden zu übermitteln. Dazu hat sie ein Upload-Portal eingerichtet. Außerdem appellierte sie, Bilder oder Videos nicht öffentlich zu verbreiten, um die Privatsphäre der Opfer und der Angehörigen zu schützen.

@PolizeiBerlin_E Ging ja enorm schnell! Lob von mir! — BlockLabTV (@BlockLabTV) 20. Dezember 2016

@@03.53 Uhr

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger sagte, er gehe nach seinem bisherigen Informationsstand von einem "Terroranschlag" auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin aus. Ein Sprecher Jägers sagte: "Die Informationen, die wir bisher haben, lassen uns zu dieser Bewertung kommen." Als Konsequenz kündigte Jäger an, dass die Polizei in NRW ihre Präsenz verstärken werde. Wo erforderlich, trügen die Beamten Schutzwesten und Maschinenpistolen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte am späten Abend in der ARD gesagt: "Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht."

@@03.30 Uhr

Die Berliner Polizei hat sich bei den Verkäufern rund um den Breitscheidplatz für ihre Hilfe bedankt: "Danke an alle Gewerbetreibenden rund um den Breitscheidplatz für die selbstlose Versorgung der Betroffenen und unserer Einsatzkräfte."

@@02.41 Uhr

Der Mann, der tot im Lkw aufgefunden wurde, war nach Polizeiangaben polnischer Staatsbürger. Der Lastwagen, der auf den Weihnachtsmarkt gefahren war, hatte ein polnisches Kennzeichen und gehört einer polnischen Spedition, wie bereits zuvor bekannt war. Mittlerweile bestätigte die Polizei, dass der Mann nicht am Steuer saß, als der Lkw auf den Weihnachtsmarkt fuhr. Ob es sich bei dem Polen um den regulären Fahrer handelt, blieb aber unklar.

@@02.23 Uhr

Ein Mitarbeiter der polnischen Spedition, der der Lkw gehört, hat die Vermutung geäußert, dass jemand am Montag mehrfach geübt habe, den Lastwagen zu starten. Das sagte der leitende Speditionsmitarbeiter Lukasz W. dem Internetportal money.pl: "Es ist, als hätte jemand geübt, ihn zu fahren."

Laut W. hätte der Lkw am Montag stehen bleiben sollen, um auf seine Entladung zu warten, die für Dienstag geplant war. Nach den von ihm überprüften GPS-Daten aus dem Lastwagen habe jemand aber um 15.44 Uhr den Motor gestartet und weitere Male um 16.52 Uhr und um 17.37 Uhr. Der Lastwagen sei aber nicht weggefahren. Um 19.34 Uhr habe sich der Lkw aber dann in Gang gesetzt. Gegen 20.00 Uhr war das Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast.

@@01.55 Uhr

Die Zahl der Todesopfer bei dem möglichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist auf zwölf gestiegen. Zudem liegen 48 Menschen teils schwer verletzt in Krankenhäusern. Das teilt die Polizei mit.

Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

@@01.52 Uhr

SPIEGEL-Redakteur Markus Deggerich berichtet von vor Ort, er hat mit Polizei, Feuerwehr und Augenzeugen gesprochen. Demnach näherte sich der Lkw aus der Kant- oder der Hardenbrgstrasse dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Einige behaupten, der LKW sei ohne Licht gefahren, bestätigt ist das aber nicht.

"Als kurz nach acht Uhr die ersten Notrufe bei der Feuerwehr eingingen, war den ersten Hilfskräften vor Ort schnell war klar, dass sie viele zu wenige Helfer sind für die vielen Opfer. 'Wir mussten uns sortieren zwischen den vielen Hilferufen, möglichst schnell die Schwerverletzten versorgen', sagte ein Feuerwehrmann. Sie fanden Menschen mit Brüchen, inneren Verletzungen, auch schon mehrere Tote. Und sie hörten die vielen Schreie."

@@01.43 Uhr

Berlins Bürgermeister Michael Müller sagte, es sei "sehr bedrückend, ein Schock, weil wir immer gehofft haben, dass wir diese Situation in Berlin nicht haben werden". Die Lage vor Ort sei aber unter Kontrolle. Auch die Polizei teilte mit, es gebe keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nahe dem Breitscheidplatz.

REUTERS Ermittler am Tatort

@@01.20Uhr

Widersprüchliche Angaben gibt es dazu, was kurz vor dem mutmaßlichen Anschlag mit dem Laster passierte. Während die Polizei Hinweisen nachgeht, dass das Fahrzeug bereits in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde, sagte der Speditionschef, der Fahrer sei auf dem Weg von Italien nach Berlin gewesen. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Dienstag warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt, so der Chef der polnischen Spedition, Ariel Z.

@@01.12 Uhr

Derzeit gibt es keine offiziellen Angaben zur Herkunft des Lkw-Fahrers. Von unterschiedlichen Spekulationen wurde bislang keine bestätigt.

@@01.01 Uhr

Es gibt neue Informationen zum Verlauf: Laut Polizei fuhr der dunkle Lastwagen gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern mit hoher Geschwindigkeit über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Am Rande der Budapester Straße kam der stark demolierte Lkw dann zum Stehen. Passanten berichteten nach Angaben des Berliner "Tagesspiegel" von einem lauten Knall. Es gebe ein "verheerendes Bild vor Ort", sagte ein Polizeisprecher. Umstehende berichteten dpa-Reportern, dass Dutzende Menschen überfahren worden seien.

@@00.49 Uhr

Die Polizei twittert, dass der Breitscheidplatz wegen der Tatortarbeit der Ermittler weiträumig gesperrt bleibt.

@@00.43 Uhr

Donald Trump, der künftige US-Präsident, hat sich mit drastischen Worten zu dem möglichen Anschlag in Berlin geäußert. "Regelmäßig schlachten der Islamische Staat und andere islamistische Terroristen Christen in ihren Gemeinden ab", sagte Trump. Diese Terroristen, ihre regionalen und weltweiten Netzwerke müssten vom Erdboden getilgt werden: "Ein Auftrag, den wir gemeinsam mit allen freiheitsliebenden Partnern durchführen werden." Den möglichen Anschlag nannte er einen "schrecklichen Terrorangriff". Trump weiter: "Unsere Herzen und Gebete sind bei den Angehörigen der Opfer."

Getty Images Rettungskräfte am Lkw

@@00.29 Uhr

Der Lkw, der auf den Weihnachtsmarkt raste, ist womöglich bereits in Polen von einer Baustelle geklaut geworden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen dazu liefen. Insgesamt sieben Berliner Staatsanwälte leiten und unterstützen demnach die Ermittlungen. Der Generalbundesanwalt habe ein paralleles Verfahren eröffnet.

Ein verdächtiger Gegenstand, den die Polizei zuvor in der Nähe des Unfallortes untersucht hatte, stellte sich unterdessen als Schlafsack heraus.

@@00.15 Uhr

Laut Berliner Polizei sind 45 zum Teil schwerverletzte Menschen in Krankenhäuser gebracht worden.

Die @Berliner_Fw hat ihren Rettungseinsatz am #Breitscheidplatz beendet.

45 z.T. schwer Verletzte wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@00.10 Uhr

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) äußert sich vorsichtig über die Ereignisse in Berlin. "Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht", sagte er am Montagabend in der ARD. Ein Verdächtiger werde vernommen. Um wen es sich dabei handelt, ist aber noch unklar. Was wir derzeit wissen und was nicht, lesen Sie hier in unserem Überblick.

@@00.05 Uhr

Die Polizei bestätigt: Der Lkw hat ein polnisches Kennzeichen. Auf der Ladefläche befinden sich Stahlträger. Die Nationalität des Fahrers ist allerdings noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

@@23.55 Uhr

Rund um die Westberliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche herrscht noch immer der Ausnahmezustand.

DPA Polizei und Rettungskräfte vor der Gedächtniskirche

@@23.50 Uhr

Die französische Regierung reagiert auf die Ereignisse in Berlin: Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten des Landes erhöht. Innenminister Bruno Le Roux rief die Sicherheitsleute auf, "maximale Wachsamkeit" aufrechtzuerhalten.

@@23.45 Uhr

Am Dienstagvormittag wollen die Berliner Senatsmitglieder in ein Kondolenzbuch in der Gedächtniskirche eintragen. Danach soll es für alle Bürger offen sein. Für den Dienstagabend ist ein Trauergottesdienst in der Kirche vorgesehen.

@@23.42 Uhr

Die Berliner Behörden teilen mit: Polizei und Feuerwehr werden sich vorerst nicht mehr zu aktuellen Erkenntnissen und Umständen bei dem Vorfall auf dem Breitscheidplatz äußern. Am Dienstagmittag soll es eine Pressekonferenz geben, bei der Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel die Öffentlichkeit informieren werden.

@@23.35 Uhr

Der Satiriker Jan Böhmermann und der Musiker Olli Schulz haben wegen der Ereignisse in Berlin eine Veranstaltung im nahegelegenen Tempodrom abgebrochen. "Wir können jetzt nicht weiter gute Laune verbreiten und Party machen, wenn Menschen sterben", sagte Olli Schulz. Jan Böhmermann sagte: "Kommt sicher nach Hause. Verbreitet keine Gerüchte."

@@23.30 Uhr

Die Polizei bittet die Berliner um Mithilfe:

Die Straßen sollen für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden.

Besorgte Angehörige sollen für Vermisstenmeldungen diese Nummer wählen: 030/54023111

Am besten bleiben Anwohner zu Hause.

Außerdem sollten keine Fotos und Videos vom Unfallort verbreitet werden, um Gerüchte zu vermeiden.

Hinweise rund um die Geschehnisse erreichen die Polizei unter 030/54024111 oder unter www.internetwache-polizei-berlin.de

@@23.20 Uhr

Auto- und Radfahrer sollen den Bereich um den Breitscheidplatz weiträumig meiden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Getty Images Spezialeinheiten der Polizei sind mit Maschinenpistolen im Einsatz

@@23.11 Uhr

Wenn Sie jemanden vermissen, der im Moment in Berlin unterwegs ist, melden Sie sich bei der Vermisstenstelle der Polizei. Die Polizei bittet darum, für Personennachfragen nicht den Notruf zu blockieren.

Die Rufnummer für unsere Personenauskunftsstelle ist:



030 54023 111#Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@23.04 Uhr

Sind Sie in Berlin? Facebook hat die Funktion "Safety Check" aktiviert. Damit können Sie markieren, dass Sie in Sicherheit sind.

@@22.53 Uhr

Auch Bundespräsident Joachim Gauck gibt sich erschüttert. "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt", sagt er. "Ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten."

@@22.50 Uhr

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erschüttert über die "schrecklichen Nachrichten" aus Berlin. "Viele Menschen, die heute Abend den Weihnachtsmarkt besucht haben, sind ums Leben gekommen, noch mehr wurden verletzt", erklärt er. "Wir wissen noch nicht mit Gewissheit, was heute Abend wirklich geschehen ist. Die Sicherheitsbehörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Unglücksstelle zu sichern und die Täter zu finden."

AFP Polizisten am Unfallort

@@22.45 Uhr

Der Beifahrer des Lkw ist nach Angaben der Polizei am Unfallort gestorben. Eine verdächtige Person ist unterdessen nahe dem Breitscheidplatz festgenommen worden. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lkw handelt, ist noch unklar.

@@22.38 Uhr

Die Sicherheitsbehörden teilen mit: Es gibt noch keine Klarheit über die Hintergründe. Fest stehe noch nichts, es könne sich sowohl um einen Anschlag als auch um einen Unfall handeln.

@@22.28 Uhr

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf weitere gefährliche Situationen rund um den Breitscheidplatz.

@@22.20 Uhr

Die Berliner Polizei hat die Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Ermittler warnen davor, Gerüchte zu verbreiten. Auch Schaulustige werden gebeten, sich vom Ort des Zwischenfalls fernzuhalten.

Bitte verbreiten Sie keine Videos vom Ereignisort im Netz.So schützen Sie die Privatsphäre der Opfer & ihrer Angehörigen. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@22.13 Uhr

Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen. Das teilte Bundesjustizminister Heiko Maas am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Schockierende Nachrichten vom #Breitscheidplatz. Wir trauern mit den Angehörigen. Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 19, 2016

@@22.11 Uhr

Inzwischen gibt es neue Informationen über den mutmaßlichen Fahrer des Lkw. Spediteur Ariel Z. hat in einem Interview mit dem polnischen Fernsehsender TVN24 gesagt, sein Cousin habe den Lkw gefahren. Z. habe gegen Mittag zum letzten Mal mit ihm telefoniert. Er könne sich nicht vorstellen, dass sein Cousin einen Anschlag verübt haben soll, und geht von einer Entführung des Lkw aus. Die Frau des Fahrers habe ihren Mann nach 16 Uhr telefonisch nicht mehr erreichen können. Der Lastwagen hatte Stahl geladen. "Ich lasse mir für meinen Fahrer die Hand abhacken", sagte der Spediteur. Zuletzt habe der Fahrer angerufen und gesagt, das Ausladen seiner Stahlteile sei auf den nächsten Morgen verschoben worden. Er habe dann das Auto in der Nähe der Firma gelassen, wo er ausladen sollte. Der Fahrer soll seit 15 Jahren für die Firma arbeiten. Der Lkw ist neu, hatte erst 30 000 Kilometer auf dem Tacho.

@@22.03 Uhr

Die Polizei bekräftigt: Noch immer sind die Hintergründe des Vorfalls unklar.

Die Hintergründe sind weiterhin unklar. Unser #LKA übernimmt die Ermittungen vor Ort. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@21.55 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist wegen des möglichen Anschlags auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin in Kontakt mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Seibert weiter. Auf dem Berliner Breitscheidplatz wurden mindestens neun Menschen getötet, als ein Lkw in eine Menschenmenge fuhr.

@@21.52 Uhr

SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christoph Sydow berichtet: "Die Polizei hat den Tatort rund um die Gedächtniskirche weiträumig abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen sichern den Breitscheidplatz. Die Buden des Weihnachtsmarkt sind hell erleuchtet, aber über der ganzen Szenerie liegt gespenstische Stille. Aber es gibt auch Schaulustige, die vor der Polizeiabsperrung Selfies machen."

@@21.49 Uhr

SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Sebastian Fischer ist vor Ort. Er berichtet: "Die Stille ist erstaunlich. Blaulicht von Polizei- und Krankenwagen, aber keine Sirenen. Man hört die TV-Reporter ihre Aufsager in die Stille hinein sagen. Der Platz um die Gedächtniskirche ist weiträumig abgesperrt, dennoch sind einige Passanten in der Sperrzone verblieben, darunter Mitarbeiter der angrenzenden Geschäfte, etwa aus dem Europa Center. Viele filmen das Geschehen mit ihren Handys, andere schauen fassungslos vor sich hin."

@@21.46 Uhr

Nach Polizeiangaben ein Verdächtiger tot. Über die Todesursache des Mannes, der im Führerhaus des Lastwagens saß, ist laut Polizei zunächst nichts bekannt.