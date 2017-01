Anschlag von Berlin "Keine Opfer zweiter Klasse"

Zur Person privat Roland Weber, Jahrgang 1966, studierte Rechtswissenschaft in Berlin und wurde 1999 als Rechtsanwalt zugelassen. Im Oktober 2012 ernannte ihn das Land Berlin zum ersten Opferbeauftragten. Er berät und unterstützt Opfer von Straftaten, insbesondere Gewalttaten, und setzt sich für ihre Belange in der Politik ein.

SPIEGEL ONLINE: Der Bundestag hat an diesem Donnerstag der Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz gedacht. Ist das eine ausreichende Geste oder wäre ein Staatsakt angebracht gewesen?



Weber: Es geht nicht darum, wie ich als Opferbeauftragter das sehe. Ich will ein Sprachrohr der Geschädigten und Hinterbliebenen sein. Mehrere von ihnen haben mir unabhängig voneinander gesagt, als Bürger fänden sie das prima, es könne auch gerne mehr sein. Aber diese Menschen haben im Moment wirklich andere Probleme.

SPIEGEL ONLINE: Die "Bild"-Zeitung berichtete in dieser Woche prominent über die 22-jährige Studenten Valeriya, deren Eltern beim Anschlag ums Leben kamen. Was raten Sie Hinterbliebenen wie Valeriya?

Weber: Ich rate zuallererst, die Ansprüche geltend zu machen, die bestehen können. Das heißt, zuerst die Verkehrsopferhilfe anzuschreiben, dann das Bundesamt für Justiz. Dann gibt es Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und den Weißen Ring, bei denen erhebliche Spendengelder eingegangen sind. Die helfen sofort, solche Phasen zu überbrücken, bis die Behörden die Anträge bearbeitet haben.

SPIEGEL ONLINE: Der Rechtsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch über das Opferentschädigungsgesetz (OEG) beraten, das Schadensansprüche für Opfer von Gewalttaten regelt. Die Grünen wollen das Gesetz reformieren. Warum schließt das Gesetz die Opfer des Berlin-Anschlags aus?

Weber: Mit dem Aufkommen des Massenverkehrsvolumens Ende der Fünfzigerjahre wurden die Fälle des Missbrauchs von Kraftfahrzeugen und Fahrerfluchten häufiger. In dem Fall konnten entweder keine Versicherungen gegriffen werden oder die Versicherungen blieben leistungsfrei, weil es sich um Vorsatztaten handelt. Deshalb wurden damals die Haftpflichtversicherungsgesellschaften dazu angehalten, einen entsprechenden Fonds zu schaffen, die Verkehrsopferhilfe, damit in diesen Fällen die Geschädigten nicht leer ausgehen.

Wenn wie in Berlin ein Lkw als Waffe missbraucht wird, greift deshalb das Opferentschädigungsgesetz nicht, weil es schon eine Regelung gibt - das OEG ist subsidiär. Das hat über 50 Jahre gut funktioniert, bis ist letztes Jahr in Nizza erstmals ein Lkw als Waffe eingesetzt wurde und Deutsche unter den Opfern waren. Da das OEG aber nur einen sehr schmalen Anwendungsbereich bei Auslandstaten kennt, fiel die Konsequenz erst beim Anschlag in Berlin auf: Der Breitscheidplatz wird als ein Schadensersatzfall betrachtet, egal wie viele Menschen tot und oder verletzt sind. Die Obergrenze der Verkehrsopferhilfe liegt bei 7,5 Millionen Euro für Personenschäden. Damit wird es irgendwann sehr knapp.

SPIEGEL ONLINE: Wie wird das nun in Berlin gehandhabt?

Weber: Die Angehörigen haben ein Schreiben von Justizminister Heiko Maas bekommen, nach dem es unkomplizierte Hilfe geben soll. Das Problem ist: Man kann den Härtefallfonds, der jetzt zum Einsatz kommt und vom Bundesamt für Justiz verwaltet wird, über den Bundestag zwar immer aufstocken. Aber daraus wächst den Hinterbliebenen kein Rechtsanspruch. Wenn der Topf der Verkehrsopferhilfe leer ist, dann können die Opfer und Hinterbliebenen zwar weitere Mittel beantragen, aber sie haben keine Rechtssicherheit mehr - sie sind Bittsteller. Und wir wissen nicht, wie das politische Klima in 20 Jahren sein wird.

SPIEGEL ONLINE: Was fordern Sie?

Weber: Ich möchte nicht, dass diese Opfer als Opfer zweiter Klasse behandelt werden. Deswegen fordere ich, dass das OEG geändert wird, um eine klare Rechtsposition für die Geschädigten zu schaffen.

SPIEGEL ONLINE: Wie kommt es, dass in der Öffentlichkeit und in den Medien relativ wenig über die Opfer bekannt ist?

Weber: Weil das ausnahmsweise gut funktioniert hat. Normalerweise sind den Einzelfällen gleich Polizeireporter da und überrumpeln die Betroffenen oder die Hinterbliebenen. Sie bekommen ihre Kontakte und die Adressen auch über die Polizei. Das ist ein auffälliges Phänomen, das geht rasend schnell. In diesem Fall fiel die Berliner Polizei schnell raus, weil der Bundesanwalt und damit das BKA die Ermittlungen übernahmen. Auch die zuständigen Krankenhäuser haben reagiert und die entsprechenden Abteilungen abgeschlossen, sodass nichts rausgesickert ist.

Zwar gab es Anfragen bei mir, ob ich Kontakte herstellen könnte, was für mich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht in Frage kommt. Ich habe die Betroffenen zwar gefragt, sie hatten aber kein Interesse an Mediengesprächen. Ich habe also keinerlei Kontakte hergestellt. Nur dem "Tagesspiegel" ist es gelungen, mit einer Frau zu sprechen, die mit einem geänderten Namen auftrat. Davon abgesehen war Valeriya B. die erste, die in der "Bild"-Zeitung mit Klarnamen und Bildern an die Öffentlichkeit ging.

SPIEGEL ONLINE: Wie würden sie den Umgang der Behörden und der Bundesregierung mit den Opfern beurteilen?

Weber: Das ist für mich noch im Fluss. Mir liegen noch mehrere Beschwerden vor, denen ich jetzt nachgehe. Sollte sich herausstellen, dass an mehreren Stellen Fehler gemacht wurden, dann gilt es, daraus Schlüsse zu ziehen, damit das nicht noch mal passiert.

Eine Panne kann ich schon bestätigen: Die Gerichtsmedizin der Charité hat Rechnungen für die Obduktionen an die Hinterbliebenen geschickt. Dass ein entsprechendes Entschuldigungsschreiben rausgegangen ist, kann ich auch bestätigen. Andere Vorwürfe, etwa dass Angehörige lange Zeit nicht ausreichend informiert wurden, muss ich noch überprüfen.