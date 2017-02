Islamisten-Treff Berliner Fussilet-Verein schließt Moscheeräume

"Die Moschee ist endgültig geschlossen": Diese kurze Nachricht war auf einem Zettel an der Tür der Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit zu lesen. Die Polizei bestätigte die Schließung des Moscheevereins, der als Anlaufpunkt für Islamisten galt. Auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, hat sich dort aufgehalten.

Der Sender RBB hatte zuvor berichtet, Möbel und Gebetsteppiche sollen bereits abtransportiert worden sein. "Als Polizei nehmen wir zur Kenntnis, dass an dieser Adresse offenbar keine Moscheetätigkeit mehr stattfindet", sagte Berlins Polizeisprecher Winfried Wenzel.

Hintergrund der Schließung der bisherigen Räumlichkeiten ist Wenzel zufolge ein Ende des Nutzungsvertrags mit dem Vermieter. "Die können oder wollen die Räumlichkeiten nicht mehr bezahlen", sagte Wenzel und ergänzte: "Der zum Teil in einigen Medienberichten erweckte Eindruck, der Verein entziehe sich dadurch einem Verbotsverfahren der Innenbehörde, ist Quatsch."

Ein Sprecher von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wollte sich zu einem laufenden Verbotsverfahren gegen den Verein nicht äußern, "weil Vereinsverbote generell verdeckt laufen". Über ein Verbot von "Fussilet 33" wird seit 2015 diskutiert. Die Senatsinnenverwaltung arbeitete schon länger daran.

Prozess gegen Vorsitzenden von Fussilet 33

Die Gebetsräume in dem unauffälligen Mietshaus waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten. Die Polizei beobachtete den Hauseingang von einer gegenüberliegenden Polizeiwache zeitweise mit einer versteckten Kamera. Der Attentäter Amri hatte die Moschee oft besucht, zuletzt wurde er dort am Tag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefilmt. Am Abend des 19. Dezember fuhr er mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 50 zum Teil schwer.

Für ein Verbot muss festgestellt werden, dass sich der Verein gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Vorsitzender von Fussilet 33 war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbst ernannte "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll.

Bereits im Januar 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moscheeverein und seine Funktionsträger vor. D. und einem Mitangeklagten wird seit Januar vergangenen Jahres vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gemacht.