+++ Newsblog +++ Polizei prüft Tweet von AfD-Politiker Pretzell

In Berlin ist am Montagabend ein Lkw auf einen Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Zwölf Menschen starben, etwa 50 wurden verletzt, 14 schwebten zuletzt in Lebensgefahr. Die Sicherheitsbehörden gehen von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund aus. In diesem Newsblog halten wir Sie umfassend über alle wichtigen Entwicklungen rund um den Anschlag auf dem Laufenden.

13.48 Uhr

Twitter war auch beim Anschlag in Berlin wieder ein Ort für zahlreiche Spekulationen. Viele Nutzer reagierten darauf humorvoll. Der Hashtag #KatzenstattSpekulationen machte sich breit, also die Aufforderungen, Katzenfotos zu verbreiten und auf wilde Theorien und unbestätigte Informationen zu verzichten. Jetzt ist auch die Polizei Berlin mit eingestiegen.

13.30 Uhr

Die Polizei München hat eine strafrechtliche Prüfung eines Tweets von Marcus Pretzell angekündigt. Das verkündigte sie ebenfalls via Twitter. Der AfD-Politiker hatte schon kurz nach dem Anschlag unter anderem geschrieben: "Es sind Merkels Tote." Trotz heftiger Kritik ist der Tweet immer noch auf seiner Seite zu sehen. Pretzell reagierte gelassen auf die Aussagen der Polizei - und verhöhnt sie.

Majestätsbeleidigung? Weil es Merkels Tote sind? Das SM-Team der Polizei München sorgt jetzt für Sicherheit! Danke! https://t.co/DCaiSebqVz — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 21. Dezember 2016

13.18 Uhr

Frankreichs Präsident François Hollande und mehrere Regierungsmitglieder haben sich in der deutschen Botschaft in Paris in einem Kondolenzbuch eingetragen. Der Staatschef wurde von Premierminister Bernard Cazeneuve, Außenminister Jean-Marc Ayrault und Europa-Staatssekretär Harlem Désir begleitet. Hollande hatte vorher beim Verlassen des Élyséepalastes die Solidarität mit Deutschland bekräftigt. Es gebe einen permanenten Kontakt mit den "deutschen Freunden", so Hollande: "Wir sind an ihrer Seite."

13.04 Uhr

Am Dienstag wurde das Hinweisportal des Bundeskriminalamts (BKA) durch einen sogenannten DDoS-Angriff zeitweise lahmgelegt. Bei einer solchen Attacke werden Server durch massenhafte Anfragen überlastet. Das Hinweisportal war nach Auskunft des BKA auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE zwischen 17 und 19.30 Uhr nicht erreichbar. Das BKA habe danach erfolgreich Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Seite habe am Abend wieder funktioniert, hieß es. Das BKA ermittele nun in eigener Sache, hieß es. "Wir tun alles, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten", sagte eine Sprecherin. Über den Vorfall hatte zuerst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

12.59 Uhr

Über den bundesweit gesuchten Verdächtigen Anis A. werden mehr Details bekannt. Der Tunesier kam 2012 nach Italien und beantragte 2015 Asyl in Deutschland, wie die "Süddeutsche Zeitung" meldet. Die Papiere des Mannes, der einschlägig polizeibekannt gewesen sein soll, wurden im Fußraum der Fahrerkabine des Lastwagens gefunden. Gemeldet war er demnach in einer Asylbewerberunterkunft in Emmerich am Rhein, wo er aber von Amts wegen abgemeldet wurde.

12.45 Uhr

Die Kölner Polizei will wegen des Anschlags in Berlin den Dom in der Metropole an Weihnachten zusätzlich schützen. "Ich bin mir der besonderen Verantwortung bewusst, was den Dom angeht", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. "Was ich zusagen kann, ist auf jeden Fall eine Polizeipräsenz an den Domzugängen." Dies gelte für die Christmette und die anderen großen Weihnachtsgottesdienste. Dompropst Gerd Bachner sagte, dass er für Einlasskontrollen zurzeit keinen Anlass sehe. "Ob man mit großen Rucksäcken oder Koffern in den Dom kommt, das möchte ich mir - in Absprache mit der Polizei - noch offen halten."

12.38 Uhr

Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin soll am Donnerstag wieder öffnen - drei Tage nach der Lkw-Attacke mit 12 Toten. Das sagte eine Sprecherin des Schaustellerverbands. Alle anderen Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt haben bereits am heutigen Mittwoch wieder geöffnet.

DPA Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

12.35 Uhr

Die Presseschau von heute zum Anschlag in Berlin. https://t.co/pNsERexani pic.twitter.com/Dl5mFXPu0U — Jonas Leppin (@JoLepp) 21. Dezember 2016

12.27 Uhr

Bundespräsident Joachim Gauck hat den verletzten Überlebenden des Anschlags die Anteilnahme der ganzen Nation übermittelt. "Die Menschen sollen spüren, dass sie nicht allein sind", sagte Gauck nach einem Besuch im Virchow-Klinikum der Charité. "Ich habe sie an die Kräfte erinnert, die in ihnen sind", sagte der Präsident. Unter anderem habe er mit einem Mann gesprochen, "der verletzt wurde, weil er geholfen hat", sagte Gauck. Der Mann sei bei der Rettung der Verletzten von einem herabstürzenden Balken im Genick getroffen worden.

12.16 Uhr

In der Debatte über mögliche politische Reaktionen nach dem Anschlag stellt sich die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner gegen Horst Seehofer. Die Forderung des CSU-Chefs nach einer Obergrenze für Flüchtlinge halte sie auch nach dem Anschlag in Berlin für hilflos. "Selbst eine Obergrenze gewährleistet doch nicht, dass nur Heilige unter den Flüchtlingen wären", sagte Klöckner. Seehofer hatte erklärt, dass die CSU nach der Wahl 2017 in die Opposition gehen würde, wenn im Falle eines Wahlsiegs der Union in den Koalitionsvertrag keine Obergrenze aufgenommen wird. Am Dienstagmorgen forderte sein Generalsekretär Andreas Scheuer eine komplette Neujustierung der deutschen Flüchtlingspolitik.

12.10 Uhr

Führende AfD-Politiker haben eine Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt am Abend angekündigt. Sowohl Thüringens Landeschef Björn Höcke, als auch der stellvertretende Parteichef Alexander Gauland sagten ihre Teilnahme zu. Gauland hatte am Dienstag die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung für den Anschlag verantwortlich gemacht. "Es reicht!", schrieb Höcke auf Facebook, "Gesicht zeigen in Berlin" Zu den Veranstaltern gehört der Ideologe der Neuen Rechten, Götz Kubitschek.

12.05 Uhr

Bundesjustizminister Heiko Maas ruft angesichts der neuesten Entwicklungen zu Besonnenheit auf. "Wir müssen alles tun, um diesen abscheulichen Anschlag aufzuklären", sagte der SPD-Politiker. Die beste Antwort auf den Hass von Terroristen sei der wehrhafte Rechtsstaat. "Niemand sollte versuchen, dieses abscheuliche Verbrechen für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Wer es dennoch tut, entlarvt sich selbst als verantwortungslos."

11.57 Uhr

Der bundesweit gesuchte Anis A. soll im April 2016 Asyl in Deutschland beantragt und zunächst eine Duldung erhalten haben. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, soll er zudem Kontakte zum deutschen Netzwerk des vor Kurzem verhafteten Dschihadisten Abu Walaa unterhalten haben und wurde demnach als Gefährder eingestuft.

11.47 Uhr

Der jetzt gesuchte Tunesier ist der zweite Tatverdächtige. Einen zunächst festgenommenen Verdächtigen hatten die Ermittler am Dienstag wieder freigelassen, nachdem sich gegen ihn kein dringender Tatverdacht ergeben hatte. Insgesamt hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 500 Hinweise zu dem Anschlag erhalten.

11.41 Uhr

Am zweiten Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz verfolgt die Polizei eine heiße Spur. Unter dem Fahrersitz im Tatfahrzeug fanden die Ermittler nach SPIEGEL-Informationen ein Ausweisdokument, offenbar eine Duldungsbescheinigung. Das Dokument ist auf einen tunesischen Staatsbürger namens Anis A. ausgestellt, 1992 in der Stadt Tataouine geboren. Der Verdächtige soll auch mit zwei Aliasnamen und verschiedenen Geburtsdaten bekannt sein. Wie die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz schreibt, soll der Mann Ahmed A. heißen.