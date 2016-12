Berlin Lkw rast in Weihnachtsmarkt - Polizei geht von Vorsatz aus

Die Ermittler in Berlin gehen davon aus, dass der Lkw am Breitscheidplatz vorsätzlich auf den Weihnachtsmarkt gesteuert wurde. Das teilte die Polizei über Twitter mit. In einem weiteren Tweet sprach sie zudem von einem "vermutlich terroristischen Anschlag", eindeutig geklärt ist das aber noch nicht.

Ein Lkw war am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen starben, 48 wurden teilweise schwer verletzt. Das Fahrzeug wird nach Angaben der Polizei nun derzeit für die Spurensicherung abgeholt.

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

Aus der Sicht des nordrhein-westfälische Innenministers Ralf Jäger handelt es sich bei der Todesfahrt höchstwahrscheinlich um einen Anschlag. "Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen", erklärte Jäger. Ein Sprecher Jägers sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Die Informationen, die wir bisher haben, lassen uns zu dieser Bewertung kommen."

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte dagegen am Montagabend in der ARD gesagt: "Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht."

Festgenommener soll aus Pakistan stammen

Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort. Er war Pole.

Ein Verdächtiger wurde am Montagabend an der Siegessäule festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um den Fahrer des Lkw handelt. Der Festgenommene soll laut rbb aus Pakistan stammen und über Passau nach Deutschland eingereist sein.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen pakistanischen oder afghanischen Staatsbürger. Er sei wohl im Februar als Flüchtling eingereist. Letzte Gewissheit gab es zunächst nicht, da der Mann unterschiedliche Namen verwendet habe.

Der für den Staatsschutz zuständige Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen.

Lkw gehört polnischer Spedition

Der Lastwagen gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der Fahrer, sein Cousin, sei seit etwa 16 Uhr am Montag nicht mehr zu erreichen gewesen. Für ihn könne er die Hand ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. "Ihm muss etwas angetan worden sein", mutmaßte er.

Der Lkw hatte Stahlkonstruktionen aus Italien nach Berlin transportiert, berichtete Zurawski. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Dienstag warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt. Die Berliner Polizei teilte dagegen mit, es bestehe der Verdacht, dass der Sattelschlepper in Polen von einer Baustelle gestohlen worden sei.

Video SPIEGEL ONLINE

Berlins Bürgermeister Michael Müller sagte nach den Geschehnissen, es sei "sehr bedrückend, ein Schock, weil wir immer gehofft haben, dass wir diese Situation in Berlin nicht haben werden". Die Lage vor Ort sei aber unter Kontrolle. Auch die Polizei teilte mit, es gebe keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nahe dem Breitscheidplatz.

Weltweit löste der mögliche Anschlag Bestürzung aus. Der designierte US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Zwischenfall als einen "schrecklichen Terrorangriff". "Unschuldige Zivilisten wurden auf der Straße ermordet, als sie sich gerade anschickten, die Weihnachtsferien zu feiern", erklärte Trump in einer Mitteilung.

Frankreichs Präsident François Hollande zeigte sich betroffen. "Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft." Premierminister Bernard Cazeneuve schrieb bei Twitter auf Deutsch: "Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite."