Verdächtiger in Berlin Wer steuerte den Lkw in den Weihnachtsmarkt?

Mindestens zwölf Menschen sind tot, Dutzende weitere verletzt - das ist die vorläufige Bilanz, nachdem am Montagabend ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast ist.

Lesen Sie hier die neuesten Entwicklungen im Newsblog.

Was ist bisher über den Lastwagen bekannt?

Bei dem Tat- oder Unfallfahrzeug handelt es sich um einen langen, schweren Sattelschlepper der Marke Scania mit Zugmaschine und Auflieger. Der schwarze Laster hat ein polnisches Kennzeichen, er gehört nach bisherigen Erkenntnissen einer Spedition in Gryfino südlich von Stettin, nahe der deutschen Grenze. Inhaber Ariel Z. will den Lastwagen seiner Firma auf Bildern wiedererkannt haben, er findet sich dem Kennzeichen nach auch in Postings auf der Facebook-Seite des Unternehmens.

Wer hat den Lkw gefahren?

Das ist bisher nicht endgültig geklärt. Zwar wird in verschiedenen Medien über die Herkunft vor allem eines festgenommenen Verdächtigen spekuliert. Die angeblichen Erkenntnisse aus Sicherheitskreisen unterscheiden sich aber, auch wurden sie im Laufe des Abends zum Teil korrigiert. Die Polizei will noch keine offiziellen Angaben zur Identität der Personen in der Fahrerkabine machen.

Nach Polizeiangaben saßen dort zum Zeitpunkt des Vorfalls zwei Männer. Der Beifahrer soll noch am Ort des Geschehens verstorben sein. Zwischenzeitlich meldeten Nachrichtenagenturen, der Mann sei polnischer Nationalität. Das wollte die Polizei auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE jedoch nicht bestätigen. Die Identität des Verstorbenen sei noch nicht abschließend festgestellt, sagte Polizeisprecher Winfried Wenzel.

Gleiches gilt für den mutmaßlichen Fahrer des Lkw. Dieser sei zunächst geflüchtet, heißt es. Kurz nach den Ereignissen konnte jedoch in der Nähe am Großen Stern, etwa zwei Kilometer vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz entfernt, ein Verdächtiger festgenommen werden, bei dem es sich um den Fahrer handeln soll.

Video DPA

Speditions-Chef Z. erklärte am Abend in polnischen Medien, der Lkw habe 25 Tonnen Stahlgestelle aus Italien transportiert, die in Berlin entladen werden sollten. Die Polizei bestätigte, dass sich Stahlträger auf dem Auflieger befunden haben.

Gefahren habe den Laster sein Cousin, mit dem er seit Stunden keinen Kontakt gehabt habe, sagte Z.. Er betonte, er lege seine Hand dafür ins Feuer, dass sein Cousin kein Attentäter sei. Dieser soll schon seit 15 Jahren für ihn gearbeitet haben. "Es kann einfach nicht mein Fahrer gewesen sein", sagte Z. dem polnischen Sender TVN24. "Ihm muss etwas angetan worden sein", mutmaßte er. "Ich stehe so unter Schock."

Zuletzt habe sich der Fahrer am Nachmittag gegen 16 Uhr telefonisch gemeldet. Dabei habe dieser ihm mitgeteilt, das Ausladen seiner Stahlteile sei auf Dienstagmorgen verschoben worden. Er habe dann das Fahrzeug in der Nähe des Eingangs zu der Firma geparkt. Wo sich diese befindet, dazu machte Z. keine genauen Angaben. Nur so viel: Sein Cousin habe berichtet, der Stadtteil sei "voller Muslime", die einzige Deutschen seien jene im Büro. Er gehe jetzt ein Döner essen.

Z. spekulierte, sein Fahrer könne samt Lkw entführt worden sein. Sein Cousin könnte demnach der Tote sein, der in der Fahrerkabine gefunden wurde.

Die Berliner Polizei meldete kurz nach Mitternacht, dass sie auch der Möglichkeit nachgehe, der Lkw könnte gestohlen worden sein.