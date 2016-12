Berlin Steinmeiers Sprecherin wechselt ins Rote Rathaus

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich eine neue Staatssekretärin ins Rote Rathaus geholt: Sawsan Chebli war bisher stellvertretende Pressesprecherin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und wechselt nun in die Berliner Senatskanzlei, wie die "Berliner Zeitung" berichtet. Sie werde dort für die Koordination der Bundesangelegenheiten zuständig sein.

First Tweet: Stolz und voller Vorfreude, meiner Heimatstadt Berlin dienen zu dürfen. Danke, Michael Müller, für diese grandiose Chance! — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 6. Dezember 2016

Noch ist Müller nicht offiziell im Amt bestätigt: Elf Wochen nach der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses hat die SPD am Dienstag einem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag zugestimmt. Nun fehlt noch die Linke - die will das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zu einer Rückkehr auf die Berliner Regierungsbank am Mittwoch bekanntgeben. Stimmt eine Mehrheit der Linken-Mitglieder zu, will sich Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus für fünf weitere Jahre im Amt des Regierenden Bürgermeisters bestätigen lassen.

Die 38-jährige Chebli hatte Anfang 2010 schon einmal für den Senat gearbeitet. Unter dem damaligen SPD-Innensenator Erhart Körting war sie Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten. Ihre palästinensische Familie war 1070 nach Deutschland gekommen.