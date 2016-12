+++ Berlin-Newsblog +++  Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen

In Berlin ist am Montagabend ein Lkw auf einen Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Nach Angaben der Polizei wurden dabei neun Menschen getötet. Bis zu 50 weitere seien verletzt worden. Über die Hintergründe gab es zunächst keine Informationen.

Lesen Sie hier die aktuelle Entwicklung im Newsblog:

@@22.53 Uhr

Auch Bundespräsident Joachim Gauck gibt sich erschüttert. "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt", sagt er. "Ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten."

@@22.50 Uhr

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erschüttert über die "schrecklichen Nachrichten" aus Berlin. "Viele Menschen, die heute Abend den Weihnachtsmarkt besucht haben, sind ums Leben gekommen, noch mehr wurden verletzt", erklärt er. "Wir wissen noch nicht mit Gewissheit, was heute Abend wirklich geschehen ist. Die Sicherheitsbehörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Unglücksstelle zu sichern und die Täter zu finden."

@@22.45 Uhr

Der Beifahrer des Lkw ist nach Angaben der Polizei am Unfallort gestorben. Eine verdächtige Person ist unterdessen nahe dem Breitscheidplatz festgenommen worden. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lkw handelt, ist noch unklar.

@@22.38 Uhr

Die Sicherheitsbehörden teilen mit: Es gibt noch keine Klarheit über die Hintergründe. Fest stehe noch nichts, es könne sich sowohl um einen Anschlag als auch um einen Unfall handeln.

@@22.28 Uhr

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf weitere gefährliche Situationen rund um den Breitscheidplatz.

@@22.20 Uhr

Die Berliner Polizei hat die Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Ermittler warnen davor, Gerüchte zu verbreiten. Auch Schaulustige werden gebeten, sich vom Ort des Zwischenfalls fernzuhalten.

Bitte verbreiten Sie keine Videos vom Ereignisort im Netz.So schützen Sie die Privatsphäre der Opfer & ihrer Angehörigen. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@22.13 Uhr

Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen. Das teilte Bundesjustizminister Heiko Maas am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Schockierende Nachrichten vom #Breitscheidplatz. Wir trauern mit den Angehörigen. Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 19, 2016

@@22.11 Uhr

Inzwischen gibt es neue Informationen über den mutmaßlichen Fahrer des Lkw. Spediteur Ariel Z. hat in einem Interview mit dem polnischen Fernsehsender TVN24 gesagt, sein Cousin habe den Lkw gefahren. Z. habe gegen Mittag zum letzten Mal mit ihm telefoniert. Er könne sich nicht vorstellen, dass sein Cousin einen Anschlag verübt haben soll, und geht von einer Entführung des Lkw aus. Die Frau des Fahrers habe ihren Mann nach 16 Uhr telefonisch nicht mehr erreichen können. Der Lastwagen hatte Stahl geladen. "Ich lasse mir für meinen Fahrer die Hand abhacken", sagte der Spediteur. Zuletzt habe der Fahrer angerufen und gesagt, das Ausladen seiner Stahlteile sei auf den nächsten Morgen verschoben worden. Er habe dann das Auto in der Nähe der Firma gelassen, wo er ausladen sollte. Der Fahrer soll seit 15 Jahren für die Firma arbeiten. Der Lkw ist neu, hatte erst 30 000 Kilometer auf dem Tacho.

@@22.03 Uhr

Die Polizei bekräftigt: Noch immer sind die Hintergründe des Vorfalls unklar.

Die Hintergründe sind weiterhin unklar. Unser #LKA übernimmt die Ermittungen vor Ort. #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Dezember 2016

@@21.55 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist wegen des möglichen Anschlags auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin in Kontakt mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Seibert weiter. Auf dem Berliner Breitscheidplatz wurden mindestens neun Menschen getötet, als ein Lkw in eine Menschenmenge fuhr.

@@21.52 Uhr

SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christoph Sydow berichtet: "Die Polizei hat den Tatort rund um die Gedächtniskirche weiträumig abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen sichern den Breitscheidplatz. Die Buden des Weihnachtsmarkt sind hell erleuchtet, aber über der ganzen Szenerie liegt gespenstische Stille. Aber es gibt auch Schaulustige, die vor der Polizeiabsperrung Selfies machen."

@@21.49 Uhr

SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Sebastian Fischer ist vor Ort. Er berichtet: "Die Stille ist erstaunlich. Blaulicht von Polizei- und Krankenwagen, aber keine Sirenen. Man hört die TV-Reporter ihre Aufsager in die Stille hinein sagen. Der Platz um die Gedächtniskirche ist weiträumig abgesperrt, dennoch sind einige Passanten in der Sperrzone verblieben, darunter Mitarbeiter der angrenzenden Geschäfte, etwa aus dem Europa Center. Viele filmen das Geschehen mit ihren Handys, andere schauen fassungslos vor sich hin."

@@21.46 Uhr

Nach Polizeiangaben ein Verdächtiger tot. Über die Todesursache des Mannes, der im Führerhaus des Lastwagens saß, ist laut Polizei zunächst nichts bekannt.