Einsatz von "Tasern": Berliner Polizei soll Elektroschockwaffen bekommen

Die Details will Innensenator Frank Henkel (CDU) am Mittwoch vorstellen. Die Berliner Polizei soll Elektroschockwaffen, sogenannte Taser, erhalten. Henkel habe Polizeipräsident Klaus Kandt angewiesen, die Einführung dieser umstrittenen Distanzwaffen zu organisieren, berichtete die "Berliner Zeitung".

Mit Elektroschockpistolen können kleine Metallpfeile über mehrere Meter Entfernung auf Menschen geschossen werden. Die Pfeile hängen an Drähten, über die elektrische Hochspannung übertragen wird. Durch elektrische Schläge werden die Getroffenen kurzzeitig außer Gefecht gesetzt.

Wie weit die Pläne der Berliner Polizei zur Anschaffung von Tasern fortgeschritten sind, war am Dienstag noch unklar. Der Kauf der mehr als tausend Euro teuren Geräte für einen Teil der Streifenpolizisten müsste wohl ausgeschrieben werden. Das könnte länger dauern.

In Berlin wird jedoch am 18. September gewählt. Nach den aktuellen Umfragen, in denen die CDU unter 20 Prozent liegt, wäre möglich, dass in einigen Monaten eine linksgefärbte Koalition in Berlin regiert und den Innensenator stellt. Das Vorhaben Henkels könnte dann also schnell wieder gestoppt werden.

Kritiker der Waffen, darunter die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, weisen darauf hin, dass der Elektroschock für Menschen mit schwachen Herzen gefährlich bis tödlich sein kann. In den USA soll es schon zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Hemmschwelle für Polizisten, die Taser einzusetzen, sei niedrig.

In England starb kürzlich ein Ex-Fußballprofi, nachdem die Polizei einen Elektroschocker einsetzte. Der 48-jährige Dalian Atkinson, der früher für Aston Villa spielte, erlitt einen Herzstillstand. Das teilte die britische Polizei-Beschwerdekommission (ICCP) mit.

In Staaten wie den USA tragen viele Streifenpolizisten Elektroschockpistolen. Die Spezialeinsatzkommandos (SEK) in vielen deutschen Bundesländern verwenden die Taser ebenfalls schon länger. Angreifer sollen damit gestoppt werden, ohne dass die Polizei schießen muss. Streifenpolizisten in Deutschland sind damit üblicherweise nicht ausgestattet.

Die Berliner CDU erwartet von Elektroschockern eine bessere Abwehrmöglichkeit für Polizisten. Der Taser sei effektiver als Pfefferspray und humaner als ein Schlagstock, hieß es. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hält die Taser für sinnvoll, weil Angriffe auf Polizisten seit Jahren zunehmen. Es gebe Situationen, in denen Pfefferspray nicht ausreiche, Schusswaffen aber nicht erforderlich seien.