Vorwurf Kriegsverbrechen Berliner Polizei verhaftet mutmaßliches IS-Mitglied

Ihm wird unter anderem Beteiligung an mehreren Morden und Terrorplanung vorgeworfen, nun ist der Iraker Raad Riyadh A.A. in Berlin verhaftet worden. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt den 31-Jährigen, als Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Im Juni 2014 schloss sich A.A. demnach in Mossul der Terrororganisation an und tötete mit weiteren IS-Mitgliedern in seiner Nachbarschaft zwei Schiitinnen. Es folgte die Beteiligung an der Hinrichtung eines irakischen Offiziers. Zudem soll der Mann Waffen an die Miliz weitergegeben haben.

Im Juli 2015 reiste das mutmaßliche Terrormitglied dann nach Deutschland und versuchte, zwei Landsleute anzuwerben - einen weiteren Mann wollte er für ein Selbstmordattentat überreden. Nach Angaben der Karlsruher Ankläger sitzt A.A. nun in Untersuchungshaft.