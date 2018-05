Rechte von LSBTI Zeit für Akzeptanz

Die Berliner rot-rot-grüne Landesregierung startet eine Gesetzesinitiative im Bundesrat. Der Artikel 3, Absatz 3, auch bekannt als Anti-Diskriminierungsabsatz, soll um "sexuelle und geschlechtliche Identität" ergänzt werden. Richtig so. Es ist fraglich, warum dieser Teil der Gesellschaft noch nicht im entsprechenden Anti-Diskriminierungs-Passus erwähnt wird.

Vieles in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren verbessert für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Intergeschlechtliche (LSBTI). Im neuesten Ranking von ILGA-Europe, einer europaweiten Organisation für die Rechte sexueller Minderheiten, konnte Deutschland aufsteigen: Inzwischen steht es auf Platz zwölf von insgesamt 49 Ländern im Vergleich beim Umgang mit LSBTI. Vor zwei Jahren rangierte Deutschland noch auf Platz 16.

Der Grund für die Platzierung ist klar: Die Öffnung der Ehe 2017 ist ein Meilenstein für die Rechtsgleichheit und das Selbstbewusstsein. Jeder schwule Junge und jedes lesbische Mädchen wächst nun in einem Deutschland heran, das ihnen verspricht: Auch du kannst die Liebe deines Lebens heiraten, wenn du sie findest.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Oktober 2017 die binäre Geschlechterordnung im Gesetz höchstrichterlich abgeschafft. Wer sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt, der darf alsbald nicht mehr dazu gedrängt werden, sich für eins von zwei Geschlechtern entscheiden zu müssen.

Absicherung gegen rechte Trendwenden

Was in den vergangenen Jahren zugunsten der LSBTI-Minderheit passiert ist, war lange Zeit unvorstellbar. Alles getan ist damit aber noch nicht - und ausgemacht, dass diese Errungenschaften erhalten bleiben schon gar nicht.

Gut also, dass der Berliner Senat die Errungenschaften des vergangenen Jahrzehnts verfassungsrechtlich gegen rechte Trendwenden und wechselnde Mehrheiten absichern will.

Noch vor der Sommerpause soll im Bundesrat darüber entschieden werden - danach muss der Antrag durch den Bundestag. Bisher werden Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glaube, Behinderung und politische Orientierung in der Verfassung als Merkmale genannt, aufgrund derer niemand benachteiligt werden darf.

Das Eis ist noch hauchdünn, auf dem LSBTI-Menschen heute stehen: In dieser Woche vor gerade mal 28 Jahren entschied die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel zu streichen. Gerade mal seit 28 Jahren werden Schwule und Lesben also nicht mehr per se als irre und behandlungsbedürftig abgestempelt. Von 1949 bis 1969 wurden in Deutschland 50.000 Männern nach dem Unzucht-Paragraphen 175 zu Unrecht verurteilt.

Alles nur ein paar Jahre her - und wer in Deutschland lesbisch, schwul, bi, trans oder intergeschlechtliche ist, der hat trotz aller Errungenschaften im Übrigen auch 2018 noch zu kämpfen: Die Suizidrate bei LSBTI-Jugendlichen ist weiterhin höher als bei Heterosexuellen (aufgrund der Diskriminierung), noch immer gibt es Gewaltakte - im ersten Halbjahr 2017 stiegen diese im Vergleich zum Vorjahr sogar um 30 Prozent an.

AfD-Politiker will Homosexualität nicht akzeptieren

Hasskriminalität wird in Deutschland nicht ausreichend verfolgt und lesbische Paare bei der Co-Elternschaft noch immer gesetzlich diskriminiert. Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, sind grundlos schlechter gestellt. Trans-Menschen werden noch immer pathologisiert. Und. Und. Und.

Und der Widerstand, der eine Verbesserung dieser Misslage verhindern will, sitzt inzwischen in allen möglichen Plenarsälen der Republik. Am Dienstag stellte Björn Höcke, AfD-Landesvorsitzender in Thüringen, ein Positionspapier vor: "Homosexualität ist auf der Grundlage unserer Rechtsnorm nicht zu akzeptieren", heißt es darin.

Doch genau darum geht es: Es wird Zeit, dass der Schutz von LSBTI in die Verfassung aufgenommen wird und ihre Akzeptanz - Toleranz reicht gerade nicht - für alle zum Grundverständnis und zur Rechtsnorm unseres Zusammenlebens gehört. Eine Ergänzung des Grundgesetzes wäre deshalb der richtige Schritt - und nicht der letzte.