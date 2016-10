Zank unter Genossen Berliner SPD-Zoff gefährdet Rot-Rot-Grün

Das muss jetzt einfach klappen in Berlin. Und zwar so, dass es wenigstens bis zum kommenden Herbst hält. Die geplante rot-rot-grüne Koalition in der Hauptstadt hat für die Fans von R2G, so lautet das Kürzel des Drei-Parteien-Bündnisses, Modell-Charakter. Es soll - auf neudeutsch - die benchmark für die Bundestagswahl 2017 sein: Wenn etwas so kompliziertes wie R2G in Berlin zustande kommt und funktioniert, könnte man ein Linksbündnis auch im Bund wagen.

So viel zur Theorie.

In der Praxis wackelt das heikle Konstrukt, bevor die Koalition überhaupt gebildet ist. Und das liegt an der SPD: Die Sozialdemokraten liefern sich seit Tagen eine Schlammschlacht, die normalerweise nur in einer Partei zu erleben ist, die sich gerade in der Opposition wiedergefunden hat. Aber man kennt das ja schon - in Berlin ist manches anders als im Rest der Republik.

SPIEGEL ONLINE Gemeinsame Plattformen für Vertreter von SPD, Linken und Grünen. Die Größe der Kreise zeigt die Bedeutung der Gruppen, Überlappungen stehen für personelle Überschneidungen.

Im Mittelpunkt steht ein Machtkampf zwischen dem Regierenden Bürgermeister und Parteivorsitzenden Michael Müller, der R2G in Berlin anführen soll, und Raed Saleh, Chef der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Müller und Saleh belauern sich auf eine Art und Weise, die das Verhältnis zwischen den damaligen Genossen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine nach der gewonnenen Bundestagswahl 1998 beinahe als innige Freundschaft erscheinen lässt.

Und ausgerechnet Müller und Saleh sollen nun mit Vertretern von Linken und Grünen bis Dezember gemeinsam einen Koalitionsvertrag erarbeiten. Beim ersten Treffen der designierten Bündnispartner am Donnerstag ging es zunächst um das Thema Finanzpolitik, die nächste Runde ist für Samstag geplant.

Was will Saleh?

Was Saleh genau im Schilde führt, darüber rätseln auch seine Parteifreunde: Geht es ihm nur darum, sich als starker Mann der Berliner SPD zu profilieren? Will er Müller schwächen, um ihn mittelfristig als Regierender Bürgermeister ersetzen? Oder will er Müller jetzt absägen, um selbst auf dem Chefsessel im Roten Rathaus Platz zu nehmen? Saleh war Müller vor zwei Jahren bei einer Mitgliederbefragung um die Nachfolge von Klaus Wowereit als Regierungschef deutlich unterlegen. Nun könnte er versuchen, sich im Dezember anstelle von Müller an die Spitze des Senats wählen zu lassen.

Öffentlich sagt der Fraktionschef: "Mit geht es nie um Personalfragen." Was ein Politiker eben so sagt, der die direkte Attacke vermeiden will. Müller dürfte auch so verstanden haben, dass er gemeint war.

Spätestens seit dem "Tagesspiegel"-Gastbeitrag, in dem Saleh nach dem desolaten 21,6-Prozent-Ergebnis der SPD eine Runderneuerung seiner Partei einforderte. Beispielsweise, weil die Genossen die Bindung zu den Bürgern verloren hätten. Saleh schrieb: "Klaus Wowereit hat es mit seiner menschlichen Art lange geschafft, diese Kluft zu überbrücken, im letzten Jahr ist uns das nicht mehr gelungen." Also unter Müller. Weniger Tage später legte Saleh mit einem Interview in der "Berliner Zeitung" nach.

Müller reagiert so, wie er auf Kritik häufig reagiert: Er igelt sich noch mehr ein. Zu sehen und zu hören war von dem Regierenden Bürgermeister seit der Schlappe bei der Abgeordnetenhauswahl ohnehin wenig, zu Saleh verlor er öffentlich kein einziges Wort. Und wenn Müller dem Fraktionschef im Landesvorstand begegnet, tun beide so, als sei nichts gewesen.

Jetzt kämpfen die Stellvertreter

Stattdessen sind nun Stellvertreterkämpfe zu besichtigen: Da reagiert ein Bildungs-Staatssekretär auf die kritische interne Wortmeldung eines Saleh-Freunds mit einer bitterbösen und teilweise ehrverletzenden E-Mail, die natürlich genauso öffentlich gemacht wird wie die harsche Antwort eines Müller-Skeptikers. Unterzeichnet, wie es sich unter Genossen gehört, "mit solidarischen Grüßen".

Dabei scheint allen Beteiligten klar zu sein, wie heikel die Lage angesichts der anzubahnenden R2G-Koalition ist. "Wenn allerdings die Berliner SPD selbst zwischen ihren Führungsleuten keine klare Rollenteilung hinbekommt, die darauf ausgelegt ist, dass die Rollen fünf Jahre tragen, dann ist das schon der Keim des Scheiterns", schreibt Staatssekretär Mark Rackles. Saleh sagt: "Rot-Rot-Grün ist zum Erfolg verdammt." Er wolle sich "nicht ausmalen, was passiert, wenn diese Koalition scheitert".

Dabei ist das gar nicht so schwer: Zum einen dürfte die Berliner SPD von den Wählern noch mehr abgestraft werden. Und für den Bund würde das wohl bedeuten, dass R2G für 2017 noch nicht mal mehr eine theoretische Option ist.