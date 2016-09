+++ Newsblog zur Wahl in Berlin +++ "Schwarzer Tag für die Volksparteien"

"Das ist ein riesiges Erlebnis, wir sind jetzt in der Hautpstadt angekommen" , sagte von Storch in der ARD. Mehr hätten auch die Grünen nicht geschafft, als sie das erste Mal angetreten seien.

Michael Müller hat soeben zu dem Song "Seven Nation Army" und zum Applaus seiner Genossen die SPD-Wahlparty in der Berliner Columbiahalle betreten und eine kurze Rede gehalten. „Wir haben unser Ziel erreicht, wir sind stärkste politische Kraft geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag “, sagte der alte und neue Regierende Bürgermeister.

Die SPD bleibt also eindeutig stärkste Kraft in Berlin, kann aber nicht mehr mit der CDU weiterregieren. Eine Rot-Grün-Rot-Koalition hätte allerdings eine deutliche Mehrheit. Die CDU wird nach dieser Wahl nun nur noch in 6 der 16 Landtage an einer Regierung beteiligt sein. Jetzt zu den ersten Reaktionen...