Streit in der Union Wie Merkel jetzt noch alle ausstechen kann

Angela Merkel ist nicht mehr die Alte. Das Glück hat sie scheinbar verlassen, ebenso wie viele Anhänger der Union, die enttäuscht zur AfD überlaufen, weil sie ihre Kanzlerin in der Flüchtlingskrise nicht mehr verstehen.

In einer solchen Situation könnte man ihr nicht verübeln, wenn sie die Brocken hinschmeißt und einfach nicht wieder antritt zur nächsten Wahl. Aber lassen wir die ganze aktuelle Aufregung und den Theaterdonner mal beiseite. Bei genauer Betrachtung könnte sie durchaus auf einen erneuten Wahlsieg hoffen. Dafür sprechen sechs Gründe:

1. Ihre Wählerbasis ist erstaunlich stabil: Trotz der heftigen Niederlagen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und trotz deutlicher Umfrageverluste liegt Merkels Union im Bundestrend weiterhin mit acht bis zehn Prozent vor der SPD. Das lässt vermuten, dass Merkel eine relativ solide Basis an Anhängern hat, die so oder so zu ihr halten. Eine echte Wechselstimmung oder einen Merkel-Überdruss scheint es bei diesen Wähler bislang (noch) nicht zu geben.

2. Im direkten Vergleich mit ihrem voraussichtlichen Konkurrenten Sigmar Gabriel schneidet Merkel bei allen Befragungen stets um Längen besser ab. Die Berlin-Wahl zeigt einmal mehr, dass die SPD ein Konkurrent ist, der nicht gerade vor Kraft strotzt. So stehen Merkels Chancen gut, eine Regierung unter ihrer Führung bilden zu können - entweder wieder mit der SPD als Juniorpartner oder mit den Grünen. Gabriel müsste bis zur Wahl eine deutliche Imageaufbesserung gelingen, wenn er ihr wirklich gefährlich werden will.

3. Sie hat für den Bundestagswahlkampf ein Thema schon sicher: Merkel kann darauf setzen, dass die SPD so wie jetzt in Berlin mit einer rot-rot-grünen Koalition im Bund liebäugeln wird, um eine Machtalternative zur ungeliebten Großen Koalition präsentieren zu können. Den vermeintlichen Schrecken eines Linksbündnisses im Bund wird die Union nutzen, um das bürgerlich-konservative Lager zu mobilisieren. Ein Lagerwahlkampf hilft ihr: Potenzielle AfD-Wähler werden es sich in dieser Situation gut überlegen, ob sie die Union im Stich lassen und Rot-Rot-Grün damit wahrscheinlicher machen.

4. Sie kann auf einen Frieden mit der CSU hoffen: Die Bayern machen mit lautem Getöse weiter Druck auf Merkel, ihre Flüchtlingspolitik zu korrigieren. Zugleich hat wohl auch Horst Seehofer die Gefahr erkannt, dass ein weiterer Konflikt mit der Schwesterpartei der Union insgesamt schaden könnte. CDU und CSU erwecken durch die Zwistigkeiten den Eindruck, keine klare Linie zu haben. Das kann auch auf die CSU zurückfallen. Eine gewisse Streitmüdigkeit ist auf beiden Seiten schon jetzt zu erkennen. Je näher der Wahltag rückt, desto größer dürfte die Erwartung an der Parteibasis werden, dass sich die Oberen endlich zusammenraufen. Zumal dann, wenn der gemeinsame Gegner eigentlich links steht (siehe Punkt 3).

5. Das Flüchtlingsthema könnte an Brisanz verlieren: Die Probleme durch den Zuzug von vielen Hunderttausend Menschen sind längst nicht gelöst, und die Rechtspopulisten von der AfD werden weiter Stimmung gegen Migranten machen. Doch Merkel kann darauf hoffen, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei hält und die Zahl der Flüchtlinge weiter zurückgeht. Den Ländern und Gemeinden gelingt es immer besser, Flüchtlinge dauerhaft unterzubringen, viele Turnhallen sind wieder frei. So wird das Abflauen der "Krise" auch für die Bürger real erlebbar. Es kehrt nach der Aufregung der vergangenen Monate wieder Entspannung ein. Merkel könnte dies im Wahlkampf als Erfolg für sich verbuchen.

6. Für Merkels Gegner läuft die Zeit ab: Dass Merkel die Bekanntgabe einer möglichen neuen Kandidatur weiter hinauszögert, hat auch Vorteile. Je näher der Wahltag rückt, desto schwieriger wird es für ihre Gegner, einen überzeugenden Alternativkandidaten aufzubauen. Ein Wechsel wäre hochriskant: Bei einem Putsch gegen Merkel könnte die Union endgültig gespalten werden. Würde die Union jetzt zu Wolfgang Schäuble oder Horst Seehofer wechseln, könnte sie vielleicht einige konservative AfD-Wähler zurückholen, würde aber auf der anderen Seite Angela-Merkel-Anhänger aus der Mitte verlieren. Das wissen sie alle in der Union, deshalb werden sie sich wieder hinter Merkel versammeln. Vorausgesetzt natürlich: Sie tritt wieder an.