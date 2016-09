Berlin-Wahl Oppermann gibt Union Mitschuld am SPD-Ergebnis

Wer ist für das historisch schlechte Abschneiden der SPD in der deutschen Hauptstadt verantwortlich? Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin kamen die Sozialdemokraten auf gerade noch 21,6 Prozent - und müssen sich deshalb auf die Suche nach zwei Koalitionspartnern machen, ein Bündnis aus Rot-Rot-Grün scheint absehbar.

SPD-Bundesfraktionschef Thomas Oppermann hat die Union nun für das Wahldebakel seiner Partei mitverantwortlich gemacht. Wenn CDU und CSU permanent über die Flüchtlingspolitik stritten, sende auch die schwarz-rote Bundesregierung das Signal, "dass sie nicht weiß, wo es langgeht", sagte Oppermann im Deutschlandfunk. Leider werde auch die SPD durch diese Dauerdebatte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer heruntergezogen.

Auch die CDU war mit 17,6 Prozent der Wählerstimmen auf einem Tief angelangt. Dort sucht man die Schuldigen ebenfalls auf der anderen Seite: Generalsekretär Peter Tauber schiebt die Schuld auf das schlechte Image des Senats. Er argumentiert weiter: Der Fisch stinke immer vom Kopf her, deshalb sei der Regierende Bürgermeister Michael Müller auch für die Niederlage der CDU verantwortlich.

Gejubelt wurde hingegen im Lager der AfD: Die Rechtspopulisten kamen auf mehr als 14 Prozent der Stimmen und ziehen damit in das zehnte Landesparlament ein (welche Wählergruppen die AfD in Berlin gewählt haben, erfahren Sie hier).

Eine rot-rot-grüne Koalition, wie sie vermutlich in Berlin zustande kommen wird, hält Oppermann auch auf Bundesebene prinzipiell für möglich. Dafür müsse es aber inhaltliche Übereinstimmungen geben, die er momentan noch nicht sehe. Dies könne sich bis zur Bundestagswahl im September 2017 aber noch entwickeln, sagte er. Bei Grünen und Linken will man sich am Wahlabend noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber kaum jemand zweifelt am Zustandekommen eines solchen Bündnisses.